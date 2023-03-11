Akşener, Deprem Bölgesi Antakya'da "İyi Kent" Konteyner Kentini Ziyaret Etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Hatay Antakya'da kurulan “İYİ Kent” adı verilen konteyner kenti ziyaret etti. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Burak Akburak’tan bilgi aldı. Akburak, “Yaklaşık iki sene boyunca burada hiçbir sıkıntı yaşamadan vatandaşlarımız oturabilecekler” dedi.

AKŞENER, DEPREM BÖLGESİ HATAY'DA "İYİ KENT" KONTEYNER KENTİNİ ZİYARET ETTİ

Haber: MAHİR BAĞIŞ - Kamera: FATİH NAZIM EFE

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Hatay'da kurulan "İYİ Kent" adı verilen konteyner kenti ziyaret etti. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Burak Akburak'tan bilgi aldı. Akburak, "Yaklaşık iki sene boyunca burada hiçbir sıkıntı yaşamadan vatandaşlarımız oturabilecekler" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kahramanmaraş ve Hatay depremleri sonrası bugün tekrar bölgeyi ziyaret etti. Akşener, ilk olarak Hatay'daki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) afet koordinasyon merkezine gitti. Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Hatay Büyükşehir Belediye (HBB) Başkanı Lütfü Savaş'tan kentteki son duruma ilişkin bilgi aldı. Akşener daha sonra HBB'nin kurduğu afet koordinasyon merkezini ziyaret etti.

Akşener daha sonra, Antakya'da kurulan ve "İYİ Kent" adı verilen konteyner kenti ziyaret etti. Burada, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Burak Akburak'tan bilgi aldı. Akburak, Akşener'e; "Yaklaşık iki sene boyunca burada hiçbir sıkıntı yaşamadan vatandaşlarımız oturabilecekler" dedi.