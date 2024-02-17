Akşehir'de polis denetimi: Silah ve mermi ele geçirildi
Konya'nın Akşehir ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, iki av tüfeği, ruhsatsız tabanca, 8 fişek ve 14 mermi ele geçirildi. Denetimlerde 2 şüpheliye para cezası kesilirken, adli işlem uygulandı.
Konya'nın Akşehir ilçesinde polis ekiplerince denetim yapıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte bazı iş yerlerinde ve araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi.
Ekipler, iki av tüfeği, ruhsatsız tabanca, 8 fişek, 14 mermi ele geçirdi.
Denetimlerinde 2 şüpheliye para cezası kesildi, adli işlem uygulandı.