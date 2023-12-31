Akşehir'de Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 1 Yaralı
Konya'nın Akşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırdı.
Konya'nın Akşehir ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Ethem G. idaresindeki 33 ALG 144 plakalı otomobil, Akşehir Yunak kara yolu Söğütlü Kavşağı'nda, İsa Elverişli yönetimindeki 42 DU 048 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Elverişli'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kazada yaralanan 33 ALG 144 plakalı otomobildeki yolcu Tuğba G. ise ambulansla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.