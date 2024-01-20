Akşehir'de arıza yapan tıra çarpan tırın sürücüsü yaralandı
Konya'nın Akşehir ilçesinde yol kenarında arıza yapan tıra çarpan tırın sürücüsü yaralandı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı ve kaza nedeniyle trafikte aksama yaşandı.
Konya'nın Akşehir ilçesinde yol kenarında arıza yapan tıra çarpan tırın sürücüsü yaralandı.
A.K. idaresindeki 76 ABB 084 plakalı tır, Konya-Afyonkarahisar kara yolu Koçaş Kavşağı yakınlarında arıza nedeniyle yol kenarına park eden Mehmet A'ya ait 80 AFM 076 plakalı tıra çarptı.
Kazada, yaralanan sürücü A.K, ambulansla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan, kaza nedeniyle bir süre trafikte aksama yaşandı.