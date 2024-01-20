Üye Girişi
Haberler

Akşehir'de arıza yapan tıra çarpan tırın sürücüsü yaralandı

Güncelleme:
Abone Ol

Konya'nın Akşehir ilçesinde yol kenarında arıza yapan tıra çarpan tırın sürücüsü yaralandı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı ve kaza nedeniyle trafikte aksama yaşandı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde yol kenarında arıza yapan tıra çarpan tırın sürücüsü yaralandı.

A.K. idaresindeki 76 ABB 084 plakalı tır, Konya-Afyonkarahisar kara yolu Koçaş Kavşağı yakınlarında arıza nedeniyle yol kenarına park eden Mehmet A'ya ait 80 AFM 076 plakalı tıra çarptı.

Kazada, yaralanan sürücü A.K, ambulansla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, kaza nedeniyle bir süre trafikte aksama yaşandı.

Kaynak: AA / Güncel

Akşehir Konya Yaralanma Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title