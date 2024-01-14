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Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit düşen Piyade Üsteğmen Gökhan Delen son yolculuğuna uğurlandı

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Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen Piyade Üsteğmen Gökhan Delen, Aksaray'da binlerce vatandaşın katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Delen'in naaşı, Ulu Cami önünde düzenlenen cenaze töreninin ardından Aksaray Şehitliğine defnedildi.

KEMAL ONUR ATALAY

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen Piyade Üsteğmen Gökhan Delen, memleketi Aksaray'da birlerce vatandaşın eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen Piyade Üsteğmen Gökhan Delen'in naaşı, Kapadokya Havaalanı'nda düzenlenen törenle Aksaray'a getirilmiş ve Somuncu Baba Külliyesi'nde bulunan morga kaldırılmıştı.

Şehit Üsteğmen Delen'in naaşı, bugün kortej eşliğinde Aksaray merkez Ereğli Kapı Mahallesi'nde bulunan baba evine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından, binlerce Aksaraylı Delen'in naaşını gözyaşları içerisinde  Ulu Cami önünde karşıladı. Anne annesi Zeynep Delen, baba Bayram Delen ve kardeşleri, şehidin tabutu ve fotoğrafına sarılarak gözyaşı döktü.

"ŞEHİTLER ÖLMEZ VATAN BÖLÜNMEZ"

Cenaze töreni sırasında bir grup, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları atarak Ulu Cami önüne geldi. Ulu Cami'de öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehit Gökhan Delen'in naaşı, Aksaray Şehitliğine götürülerek dualar ve gözyaşları arasında toprağa verildi.

Şehit Üsteğmen Gökhan Delen'in Ulu Cami önünde düzenlenen cenaze törenine; Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Mühimmat ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, İYİ Parti milletvekili Turan Yaldır, MHP Milletvekili Ramazan Kaşlı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, CHP PM Üyesi Ali Abbas Ertürk, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ali Rıza Alaboyun, il protokolü, STK başkanları ve binlerce Aksaraylı katıldı.

Kaynak: ANKA / Güncel

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