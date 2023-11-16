Aksaray'da Uyuşturucu İmalatı Yapan Şüphelilere Operasyon

Aksaray'da uyuşturucu imal edip ticaretini yapan şüphelilere operasyon düzenleyen jandarma, 2 şüpheliyi uyuşturucularla birlikte suçüstü yakaladı.

Operasyon, Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde bir ikamete yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, ilçede 2 şüphelinin uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçti. Şüphelilerin isim ve kaldıkları adresi tespit eden jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Şüphelilerin kaldığı ikamete baskın yapan jandarma, 2 şüpheliyi de yakalayarak gözaltına aldı. Ardından ikamette narkotik dedektörü hassas burunlu jandarma köpeğiyle arama yapan ekipler, dolap içerisinde paketlenmiş halde toplam 2 kilo 680 gram kubar esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken, buradaki işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden biri çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - AKSARAY