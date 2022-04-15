AKP'nin Teklifiyle Barolar Tartışması Alevlendi
DailyMotion.com - Güncel
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TBMM Adalet Komisyonu'nun gündemindeki AKP'nin yasa teklifi, iki yıl önce kentlerde "çoklu baro" kurulmasını sağlayan düzenlemenin ardından yeniden baro ve Türkiye Barolar Birliği (TBB) yapısını hedef aldığı görüşüyle tartışılıyor.
TBMM Adalet Komisyonu'nun gündemindeki AKP'nin yasa teklifi, iki yıl önce kentlerde "çoklu baro" kurulmasını sağlayan düzenlemenin ardından yeniden baro ve Türkiye Barolar Birliği (TBB) yapısını hedef aldığı görüşüyle tartışılıyor
DailyMotion.com / Güncel