AKP'nin Teklifiyle Barolar Tartışması Alevlendi - Haberler

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AKP'nin Teklifiyle Barolar Tartışması Alevlendi

DailyMotion.com - Güncel
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TBMM Adalet Komisyonu'nun gündemindeki AKP'nin yasa teklifi, iki yıl önce kentlerde "çoklu baro" kurulmasını sağlayan düzenlemenin ardından yeniden baro ve Türkiye Barolar Birliği (TBB) yapısını hedef aldığı görüşüyle tartışılıyor.

TBMM Adalet Komisyonu'nun gündemindeki AKP'nin yasa teklifi, iki yıl önce kentlerde "çoklu baro" kurulmasını sağlayan düzenlemenin ardından yeniden baro ve Türkiye Barolar Birliği (TBB) yapısını hedef aldığı görüşüyle tartışılıyor

AKP'nin Teklifiyle Barolar Tartışması Alevlendi

DailyMotion.com / Güncel

Türkiye Barolar Birliği, Adalet Komisyonu, AK Parti, TBMM, Güncel, Haberler

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