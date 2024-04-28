AKP Diyarbakır İl Gençlik Kolları'ndan istifa eden 20 kişi CHP'ye katıldı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısı üzerine Diyarbakır'da 20 kişi AKP Gençlik Kolları'ndan istifa ederek CHP İl Gençlik Kolları'na üye oldu.
AKP Diyarbakır İl Gençlik Kolları'ndan istifa eden 20 kişi, CHP Diyarbakır İl Gençlik Kolları'na katıldı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Gelin tapusu Mustafa Kemal Atatürk'e ait olan bu baba ocağına üye olun" çağrısı üzerine Diyarbakır'da 20 kişi AKP Gençlik Kolları'ndan CHP İl Gençlik Kolları'na üye oldu.