Akhisar'da saldırılarda ölen Filistinliler için "hayır yemeği" düzenlendi

Manisa'nın Akhisar ilçesinde İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenler için "hayır yemeği" verildi.

Akhisar Balıkesirliler Derneği tarafından Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen etkinlikte bin kişilik pilav dağıtıldı.

Etkinliğe Manisa Valisi Enver Ünlü, Kaymakam Murat Kütük, Belediye Başkanı Besim Dutlulu da katıldı.

Akhisar Balıkesirliler Derneği Başkanı Perihan Deniz, saldırıları kınadı.

Hayatını kaybedenlere rahmet dileyen Deniz, "Filistin'de yaşanan olaylarda hayatını kaybedenler için çok büyük üzüntü duyuyoruz. Yaralılara acil şifa diliyoruz. Bu katliamın bir an önce son bulmasını temenni ediyoruz." dedi.