AKÇAY'DA 28 MARKET ÇALIŞANI ZEHİRLENDİ - Haberler

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AKÇAY'DA 28 MARKET ÇALIŞANI ZEHİRLENDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, 2 ayrı zincir marketin 28 çalışanı, öğle yemeğinin ardından fenalaştı.

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, 2 ayrı zincir marketin 28 çalışanı, öğle yemeğinin ardından fenalaştı. Çalışanlar gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelerde tedaviye alındı.

Edremit ilçesine bağlı turistik Akçay Mahallesi'nde bulunan 2 ayrı zincir markete bugün öğle saatlerinde anlaşmalı oldukları firmadan yemek geldi. Yemeğin ardından market çalışanları mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi şikayetinde bulundu. Gıda zehirlenmesi şüphesi üzerine 28 market çalışanı çevre hastanelere sevk edildi. Hastanelerde tedaviye alınan çalışanların öğle yemeğinde pilav, tavuk suyu çorba, nohut ve yoğurt yedikleri öğrenildi. Zehirlenenlerin bir kısmı tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 10 kişinin tedavisinin devam ettiği bildirildi. Öte yandan, öğle yemeğinde çalışanlara servis edilen yemeklerden incelenmek üzere Edremit İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından numune alındı.(DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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