Akçakoca'da Rüzgar Etkili Oldu
Düzce'nin Karadeniz'e kıyısı olan Akçakoca ilçesinde öğleden sonra etkisini artıran rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu 4 metreye ulaştı. Kuvvetli rüzgar nedeniyle balıkçılar denize açılamadı ve teknelerini limanda mendireğe yakın alanlara çekti. Balıkçı ağları ve malzemeler de Akçakoca Balıkçı Barınağı'ndaki kapalı yerlere taşındı.
Düzce'nin Karadeniz'e kıyısı olan Akçakoca ilçesinde rüzgar etkili oldu.
İlçede öğleden sonra etkisini artıran rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu 4 metreye ulaştı.
Kuvvetli rüzgar nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, teknelerini limanda mendireğe yakın alanlara çekti.
Balıkçı ağları başta olmak üzere kullanılan malzemeler de Akçakoca Balıkçı Barınağı'ndaki kapalı yerlere taşındı.