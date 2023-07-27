Akbelen Ormanı'nda direniş sürüyor: İçme suyu elden ele taşındı

Akbelen Ormanı'nda ağaç kesimine karşı direnen köylülere getirilen içme suyunu taşıyan kamyonun çadır alanına girmesine izin verilmedi. Köylüler ve çevreciler, suları imece usulü ile elden ele taşıdı. Direniş dördüncü gününde devam ediyor.

Haber: EMRE SERCAN İKE – Kamera: MEHMET MEHMETLİOĞLU

Akbelen Ormanı'nda ağaçların kesilmemesi için direnen köylülere getirilen içme suyunu taşıyan kamyonun, çadır alanına girmesine izin verilmedi. Köylüler ve çevreciler, suları imece usulü ile elden ele taşıdı. Sular taşınırken, hep bir ağızdan; "Biz buradayız, terk etmiyoruz. Limak, ormandan gidene kadar" sloganı atıldı.

Akbelen Ormanları'nda ağaçların kesilmesi de köylülerin çevre için direnişleri de dördüncü gününde sürüyor.

Köylülerin ve direnişçilerin içme suyu ihtiyacını karşılamak için gelen kamyonetin, orman içinde kurulan direniş alanına kadar yaklaşmasına izin verilmedi. Çevreciler, imece usulü ile suları çadır alanına kadar elden ele taşıdı. Yurttaşlar suları taşırken de slogan attı. Hep bir ağızdan atılan slogan şöyle:

"Biz buradayız, terk etmiyoruz. Limak, ormandan gidene kadar."