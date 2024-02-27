Barış İçin Akademisyenler İmza Bildirisine İmza Atan Mühdan Sağlam İkinci Kez İhraç Edildi

"Barış İçin Akademisyenler" bildirisine imza attığı gerekçesiyle Ankara Üniversitesi'ndeki görevinden KHK ile ihraç edildikten sonra 8 Kasım'da göreve iade edilen akademisyen Mühdan Sağlam istinaf mahkemesinin kararı sonucunda yeniden ihraç edildi.

Mühdan Sağlam, bin 128 akademisyenin imzasıyla 11 Ocak 2016'da yayınlanan "Bu suça ortak olmayacağız" bildirisine imza attığı gerekçesiyle 2017 yılında Ankara Üniversitesi'ndeki görevinden KHK ile ihraç edilmişti. Yaklaşık 6 buçuk sene sonra görevine iade edilen Mühdan Sağlam, istinaf mahkemesi kararıyla bugün bir kez daha ihraç edildi.

X hesabında açıklamaya yapan Sağlam şunu söyledi:

"2017'de Barış Akademisyeni olduğum için ihraç edildiğim üniversiteye kasım ayında mahkeme kararıyla iade edilmiştim. Bugün istinaf mahkemesi kararıyla görevimden tekrar ihraç edildim. Ne diyeyim, adalet elbet gelecek ve elbet döneceğiz. Yaşattığınızla imtihan olasınız…"