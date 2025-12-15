AK Parti Tarife Komisyonu Üyesi Karaköse: Kötü yönetimin bedeli tarifeler üzerinden vatandaşa ödetiliyor

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kabul edilen yeni tarifelere ilişkin konuşan AK Parti Tarife Komisyonu üyesi Meryem Karaköse, "En son 2025 Aralık ayında geçen meclis kararlarında sosyal belediyecilik söyleminin arkasına sığınarak kötü yönetimin bedelini tarifeler üzerinden vatandaşa ödetildiği bir dönüm noktasına girilmiş durumdadır. Kendileri 'Hayata ucuzlatacağız' dedikleri vaatlerini hatırlatarak yapmış oldukları fahiş artışları sadece bazı örneklerle sizlere özetlemeye çalışacağız. Biliyorsunuz bu son yapılan meclisteki tarife tartışmaları büyüyünce CHP'li komisyon başkanı ve meclis başkan vekilinin geçmişte ücret alınmayan bazı kalemleri sayarak bugün yapmış oldukları fahiş fiyat artışları normalleştirmeye çalışmışlardır" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kabul edilen yeni tarifelerin ardından ücret artışları masaya yatırıldı. Bu kapsamda, İBB'nin geçmiş dönemde gerçekleştirdiği fahiş artışlara ilişkin karşılaştırmalı örnekler, son tarife geçişleriyle oluşan maliyet yükleri ve konuya ilişkin meclis verileri paylaşıldı. İBB AK Parti Meclis üyesi ve Tarife Komisyonu Üyesi Meryem Karaköse, değerlendirmelere ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Saraçhane'de AK Parti Grup Odası'nda basın açıklaması yaptı. Toplantıya İBB Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, AK Partili Meclis Üyeleri ve Tarife Komisyonu Üyeleri Süheyla Topçu'da katıldı.

'ZAM EKONOMİSİ ÜZERİNDEN KAYNAKLARINI YÖNETİYORLAR'

AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, "2019'dan bugüne AK Parti meclis grubu olarak İstanbulluların CHP'li İBB yönetimine vermiş olduğu vekaletin gereği olarak bu vekaletin doğru, hukuka uygun bir şekilde, ahlaki bir şekilde kullanılmadığına ilişkin denetim görevimizi 7 yıldır sürdürüyoruz. Bu süreçte hatırlarsanız 2019'da seçimlerden önce 'İstanbul nimet nimet' diyerek iktidara gelen CHP'li İBB yönetimi bugün iddianamede de gördüğümüz üzere nimeti kendine, külfeti kentine yükleyen bir, İstanbul'a yükleyen bir anlayışa gelmiştir. Finansal kaynaklar anlamında 2019 yılında 'kendi öz kaynaklarımızı temin edeceğiz. Yeni finansal modeller bulacağız' diyen CHP İBB yönetiminin bugün 7 yıl sonra gelmiş olduğu nokta, İstanbulluların en zaruri ihtiyaçları olan su, ulaşım gibi başlıklarda bile yüzde binleri aşan zamlarda hiçbir enflasyon oranıyla, rakamıyla izah edilemeyecek, yakıt, elektrik giderlerine gelen zamlarla izah edilemeyecek bir noktada zamlar yaparak bir zam ekonomisi üzerinden kaynaklarını yönettiğini maalesef görüyoruz" şeklinde konuştu.

'CHP YAPMIŞ OLDUKLARI FAHİŞ FİYAT ARTIŞLARINI NORMALLEŞTİRMEYE ÇALIŞMIŞTIR'

AK Parti Tarife Komisyonu üyesi Meryem Karaköse, "Bugüne kadar yapılmış olan zamlardaki yüksek artışları değerlendirmek üzere toplanmış bulunuyoruz. En son 2025 Aralık ayında geçen meclis kararlarında sosyal belediyecilik söyleminin arkasına sığınarak kötü yönetimin bedelini tarifeler üzerinden vatandaşa ödetildiği bir dönüm noktasına girilmiş durumdadır. Kendileri 'Hayata ucuzlatacağız' dedikleri vaatlerini hatırlatarak yapmış oldukları fahiş artışları sadece bazı örneklerle sizlere özetlemeye çalışacağız. Biliyorsunuz bu son yapılan meclisteki tarife tartışmaları büyüyünce CHP'li komisyon başkanı ve meclis başkan vekilinin geçmişte ücret alınmayan bazı kalemleri sayarak bugün yapmış oldukları fahiş fiyat artışları normalleştirmeye çalışmışlardır. Oysaki mesele birkaç cümleyle geçiştirebilecek bir iletişim konusu değil; mesele kamu hizmetlerinin finansmanı ve haksız artışların konuşulduğu bir meseledir. Bahsi geçen konular 'Algı' denilerek perdelenemeyecek kadar da somuttur. Kendilerinin bizzat bahsettiği birkaç kalemle başlamak istiyorum. Basın açıklamalarında ilk değindikleri kalem cenaze hizmetleri yeri ruhsatı olmuştu. '272 TL'den 408 TL'ye çıkartıldı' dese de aslında fiyat 272 TL'den 544 TL'ye çıkartılması meselesidir. Bu artışta 2019 yılında 80 TL olduğu göz önünde bulundurulduğunda aslında küçümseyerek bir cümleyle geçiştirdikleri rakamdaki artış bile yüzde 580'dir. Ruhsat vermenin hangi maliyet unsuru bu artışı izah edebilir? Mezar yerinde 334 bin 896 TL'ye yükseldiği çok fazla basında yer aldı. Bu artış 1 yıl öncesine bile 2025'te yapmış oldukları zamda 111 bin 632 TL'ydi. O zaman bile büyük bir artışla bunu gerçekleştirdi. Son yapılan zam ile beraberde bu artış maalesef bugün 334 bin 896'ya yükseldi. 2019'da bu rakam neydi? 2019'da sadece 30 bin TL olan bu ücret bugün 334 bin 896'ya çıkartılarak yüzde bin 16 artış yapılmıştır" dedi.

'OTOPARK ÜCRETİNE 2019'DAN BUGÜNE KADAR YÜZDE 3 BİN 567'LİK BİR ARTIŞ YAPTILAR'

Karaköse, "4'üncü grup dediğimiz ve fiyatın en düşük olduğu mezar yerinde durum ne? 2019'da 2 bin TL olan en düşük 4'üncü grup mezar yerimiz 10 bin 728 liraya yükseltildi. Kendilerinin küçük gördüğü çok fazla artış demedikleri bu yerde bile yüzde 436'lık bir artış söz konusu. Lahit mezarlara kendileri değindiler. Lahit mezarda da artış yüzde bin 271'dir. Bir cümleyle geçiştirdikleri, isteğe bağlı zaten spesifik bir şey dedikleri CHP yönetiminin spesifik anlayışı artışı yüzde bin 271'lerin altına düşmüyor gibi görünüyor. Bizim en çok dikkatimizi çeken konulardan bir tanesi de çeşme yaptırma, hayır işi. Bir önceki yıla göre bile yüzde 731 artış yaparak 61 bin 660 TL'ye çıkarttıkları bu çeşme yaptırma meselesi son geçen tarifeyle beraber 500 bin TL'ye yükseltirmiştir. Seçim vaatlerinde hatırlarsanız ilk seçimlerde '100 bin otopark yaptıracağız' vaadiyle gelen bir anlayış söz konusuydu. Otopark yapmak yerine otopark ihtiyacının büyüdüğü bir ortamda çözüm üretmek yerine de yaptıkları tek şey maalesef tarifeleri büyütmek oldu. Üstelik bunu yapan zihniyet aynı zamanda 2019 yılında otopark ücretlerini mecliste vermiş oldukları bir önergeyle otopark ücretlerinin 'günlük 1 TL' olmasını öneren zihniyet bugün maalesef otopark ücretlerinde de fahiş rakamlarla karşımıza gelmektedir. 2019 yılında 6 TL olan onların 1 TL'yi indirmek istediği dönemde 6 TL olan otopark ücreti 2024 yılında 70 TL'ye çıkardılar. O zaman bile arada yüzde bin 67'lik bir artışla hemen bu işi gerçekleştirdiler. 2025 yılına geldiğimizde de 1-2 saatlik otopark ücreti 220 TL olmuştur. Burada da yaklaşık 2019'dan bugüne kadar toplam artış 1 TL olsun diye önerdikleri otopark ücretine 2019'dan bugüne kadar yüzde 3 bin 567'lik bir artış yaptılar" ifadelerini kullandı.

'BUGÜN SUYUN METREKÜPÜ 52,45 TL'YE YÜKSELTMİŞTİR'

Karaköse, "Kent lokantası üzerinden sosyal yardım vitrine yapılırken diğer yandan da yol kenarlarında parklanma tarifleriyle vatandaşın cebine yüklenen ağır bir bedelle karşı karşıya olduğumuzu da tekrar ifade etmek istiyorum. Bu da sosyal belediyecilik değil, sosyal fatura denilir söylemiyle bizleri maalesef karşı karşıya getirmiştir. 2019 seçimlerinde İstanbullulara seslenerek, 'Ey İstanbullular, İstanbul dünyanın en pahalı suyunu kullanıyor. Biz geldiğimizde suyu indireceğiz hatta her eve içilecek damacana suyunu da bedava vereceğiz' diyerek seçim kazanmış bir yönetim. Aynı yönetimdeki arkadaşlarımızdan yine 2019 son meclisinde İSKİ Genel Kurulu'nda meclise vermiş oldukları önergede de 2019'da 'suyu bedava yapalım' önergesiyle karşımıza gelen bu zihniyet bugün yapmış olduğu zamlarla da maalesef zam şampiyonluğunu korumaktadır. İSKİ 2019'da metreküpünü biliyorsunuz 4,6 TL ile bırakmıştık. Kendileri bedava yapmayı vaat ettikleri indirim sözü verdikleri konuda 2025'e geldiğimizde suyun metre küpü 52,45 TL'ye yükselmiş durumdadır. 2019'dan bugüne kadar suya yapılan zam yüzde bin 40'tır. Bedava vermeyi söyledikleri, bedava vermemizi teklif ettikleri ve kendilerinin geldiğinde de ucuzlatacaklarını söyleyerek seçim kazandıkları bir anlayış bugün suyun metre küpünü maalesef 52,45 TL'ye yükseltmiştir. Ulaşımda peki durum farklı mı? Elbette değil. 2019 yılında 260 TL olan bilet ücreti bugün biliyorsunuz 35 TL'ye yükseltirmiştir. Bu artış 2019'dan bugüne kadar yüzde bin 246 olmuştur. Benzinle kıyasladık en çok konuştuğumuz. Benzin ne kadar? İETT'ye zam geldiği zaman bilet ücretlerine hemen kendilerinden CHP gruplarından gelen 'Benzin ne kadar oldu biliyor musunuz?' Evet, biliyoruz. Benzinle yaptığımız mukayese de AK Parti döneminde yani 2019 yılında bir bilet ücreti 0,41 litre benzin alırken bugün yapılan zamla 35 TL olan bilet ücretiyle de 0,66 litre benzin alınmaktadır. Daha fazla benzin alabiliyorlar. Buna rağmen daha fazla zam yapıyorlar. Şunu görüyoruz, bugüne kadar kendilerinin vaat ettiği, 'Hayatı ucuzlatacağız, İstanbullulara daha rahat bir hayat sağlayacağız, hayatlarını kolaylaştıracağız' dedikleri noktada fahiş zamlarla maalesef karşı karşıyayız" dedi.