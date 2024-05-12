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AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma'dan Anneler Günü Mesajı

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AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden kadınların anısına ve Gazzeli annelerin umudu için destek mesajı verdi.

AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Alma, mesajında, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda çok sayıda kadının hayatını kaybettiğini, kadınlardan büyük bölümün de anne olduğunu belirtti.

Çocuklarını korumanın hayalini kuran Gazzeli annelerin bağrında yanan ateşin bir gün söneceğine inandığını ifade eden Alma, şunları kaydetti:

"Zalimler hak ettikleri cezaya muhakkak çarptırılacaktır. Tüm desteğimiz, dualarımız Gazzeli kardeşlerimiz içindir. Tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, ebediyete intikal etmiş annelerimizi rahmetle anıyorum."

Kaynak: AA / Güncel

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