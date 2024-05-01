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AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir'den 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Mesajı

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AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Keşir, mesajında, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün, işçilerin ve emekçilerin kazanımlarını kutladığı, işçi haklarının öneminin vurgulandığı bir gün olduğunu belirtti. Keşir, kadınların iş gücüne katılımını artırmak ve çalışma hayatında daha fazla söz sahibi olmalarını sağlamak için kararlılıkla çalıştıklarını vurguladı.

Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Keşir, mesajında, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün, işçilerin ve alın teri döken emekçilerin kazanımlarını kutladığı, işçi haklarının öneminin vurgulandığı bir gün olduğunu belirtti.

Ak Parti olarak, işçi ve emekçilerin haklarına, refahına verdikleri önemi sadece bir politika meselesi olarak görmediklerini, aynı zamanda toplumsal adaletin ve huzurun temel taşlarından biri olarak değerlendirdiklerini aktaran Keşir, emekçilerin güvenceli çalışma koşullarına sahip olmalarını, insan haysiyetine yakışır bir hayat sürmelerini ve geleceklerine umutla bakmalarını önemsediklerini vurguladı.

Keşir, kadınların iş gücünün önemli bir parçasını oluşturduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Kadınlar dünyanın birçok yerinde ne yazık ki hala yaşadıkları ayrımcılık ve adaletsizliklerle mücadele etmek zorunda kalıyorlar. İşte bu nedenle 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, kadınların çalışma hayatındaki yerini vurgulamak ve haklarını korumak adına da önemli bir fırsattır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 'Kadınları dışlayan bir toplum gücünün ve potansiyelinin yarısından vazgeçmiş demektir.' ifadesiyle hayatın her alanında, kadınların emeğine ve toplumsal katkısına vurgu yapmıştır. AK Parti olarak kadınların iş gücüne katılımını artırmak ve çalışma hayatında daha fazla söz sahibi olmalarını sağlamak için kararlılıkla çalışıyoruz. Bu hedef doğrultusunda birçok programı ve projeyi uygulamaya koyduk."

Kadınların iş gücüne katılımının, eğitim ile doğrudan orantılı olduğunu vurgulayan Keşir, "2002-2003 eğitim öğretim yılında kızların yükseköğretimde okullaşma oranı yüzde 13,5 iken eğitimde fırsat eşitliğine dayalı politikalarımız sayesinde bugün bu oran yüzde 49,5 düzeyine ulaşmıştır. Uygulanan bu ve benzeri politikaların etkisiyle Türkiye'de kadın iş gücüne katılım oranı 2003 yılında 26,6 iken 2023 yılı itibarıyla yüzde 35,1'e ulaşmıştır. Ayrıca kamuda istihdam edilen kadın oranı yüzde 40'ı aşmıştır. Kadınların evde, tarlada, fabrikada akıl ve alın teriyle üretime katılması; sadece ekonomik açıdan değil, toplumsal ve kültürel açıdan da önemlidir. Mensubu olduğumuz medeniyetimizden aldığımız güçle yeni gerçekleri ve ihtiyaçları da karşılayacak daha adil bir yapı oluşturulması için çalışmaya devam edeceğiz.1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü vesilesiyle tüm işçi kardeşlerimizin ve özellikle kadın emekçilerin yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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