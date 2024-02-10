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AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'dan silahlı saldırı açıklaması

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AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay, seçim çalışması sırasında düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Yeniay, saldırıda yaralanan kişinin şifa bulması için dua edeceklerini ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay, seçim çalışması sırasında düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin, "Bugün tek duamız, tek dileğimiz var. Kızımızın şifa bulması, hayati tehlikeyi atlatmasıdır. Bunun için dua edeceğiz. Bütün Küçükçekmece, İstanbul, Türkiye halkına 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyoruz." dedi.

Yeniay, kendisinin Kanarya Mahallesi'ndeki bir derneği ziyareti sırasında uzun namlulu silah ve tabanca ile yapılan saldırıda yaralanan E.G.D'nin tedavi gördüğü hastaneyi ziyareti sırasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Emniyet güçlerinin en kısa zamanda failleri bulacağına inandığını söyleyen Yeniay, buradaki niyetin ne olduğuna dair bilgi kirliliği bulunduğunu belirterek, "Sabredelim, güvenlik kuvvetlerimiz bütün güçleriyle üzerinde çalışmakta. Bir insan ya da bir terör grubu, kar maskeli, 3-4 kişi birden, uzun namlulu silahlarla nasıl bir olay gerçekleştirir? İlk baktığımızda tablo bu. Dolayısıyla da iddia etmemiz, 'Şudur, buraya yöneliktir, değildir.' demek sadece ve sadece basit bir açıklamadan ibaret olur. O yüzden de şu anda olayı çarpıtmayalım." dedi.

Yeniay, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Bugün tek duamız, tek dileğimiz var. Kızımızın şifa bulması, hayati tehlikeyi atlatmasıdır. Bunun için dua edeceğiz. Bütün Küçükçekmece, İstanbul, Türkiye halkına 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyoruz. Çünkü bu tip olaylar biliriz ki terör dediğimiz şeyin beslendiği yer korku ve paniktir. Biz buna prim vermeyeceğiz, korkmayacağız. Kararlı bir şekilde sahada olacağız. Hedef her neyse, kimse hiç önemli değil. Maalesef bugün bir demokrasi şenliği içerisinde kampanya yürütürken böyle bir vakayla, hadiseyle karşı karşıya kalmak gerçekten üzüntü verici."

Yaralıya şifalar dileyen Yeniay, tek temennilerinin yaralının şifa bulması olduğunu, başka bir gündemleri bulunmadığını söyledi.

Ziyarette, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım ve AK Parti Küçükçekmece İlçe Başkanı Sami Şahin de yer aldı.

AK Partili heyet, yaralı E.G.D'nin ameliyatının gidişatıyla ilgili doktorlarından bilgi aldı.

Aziz Yeniay ve beraberindekiler, hastanede ayrıca yaralının yakınlarını teselli ederek, "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

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