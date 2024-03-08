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AK Parti Düzce Kadın Kolları Başkanı 8 Mart'ta basın açıklaması yaptı

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AK Parti Düzce Kadın Kolları Başkanı Şulenur Kubilay Yılmaz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı. Yılmaz, AK Parti'nin kadınların karar alma mekanizmalarına katılımını artırmak için yaptığı düzenlemeleri vurguladı ve kadın istihdamına destek verdiklerini belirtti.

Ak Parti Düzce Kadın Kolları Başkanı Şulenur Kubilay Yılmaz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

Yılmaz, AK Parti İl Başkanlığında kadın kolları üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen basın açıklamasına, tüm kadınların Kadınlar Gününü kutlayarak başladı.

AK Parti'nin kurulduğu günden bugüne, temel insan haklarını göz önüne alarak kadınların bilimden sanata, spordan siyasete, eğitimden kültüre hayatın tüm alanlarında karar alma mekanizmalarına katılımının artırılmasına yönelik pek çok düzenlemeyi hayata geçirdiğini belirten Yılmaz, kamusal alanda kılık kıyafet özgürlüğünün getirilmesiyle kadın erkek arasındaki fırsat eşitliğini daha da güçlendirdiklerini vurguladı.

Yılmaz, kamuda kadın istihdamının yüzde 40'ı aştığını aktararak, "Hükümetlerimiz döneminde kadınların iş hayatına katılımını teşvik eden hibe ve teşvikleri artırdık. İŞKUR, KOSGEB, ORKÖY, TKDK programlarını hayata geçirerek kadın istihdamına destek olduk ve kadın girişimcilerin üretime katılımıyla ekonomik anlamda daha güçlü bir konuma gelmelerine katkı sağladık." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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