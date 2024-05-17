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Türkiye- İtalya Milletler Ligi maçı ne zaman? #127952 TÜRKİYE- İTALYA maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Türkiye ve İtalya arasında oynanacak olan Milletler Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Futbol severlerin merakla beklediği maçın tüm detayları bu haberde.

Voleybol severlerin merakla beklediği VNL Şampiyonu Filenin Sultanları'nın maç takvimi açıklandı.Dün akşam ikinci maçına çıkan Filenin Sultanları Hollanda'yı 3-0 mağlup etti. Peki, Türkiye- İtalya Milletler Ligi maçı ne zaman? TÜRKİYE- İTALYA maçı saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE-İTALYA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Türkiye-İtalya Milletler Ligi maçı 18 Mayıs Cumartesi saat 20:00'de başlayacak.

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ

Filenin Sultanları'nın maç programı şu şekilde:

1.Hafta – Antalya/Türkiye

15 Mayıs 2024 20.00 / Japonya-Türkiye

16 Mayıs 2024 20.00 / Hollanda-Türkiye

18 Mayıs 2024 20.00 / İtalya-Türkiye

19 Mayıs 2024 20.00 / Fransa-Türkiye

Türkiye- İtalya Milletler Ligi maçı ne zaman? #127952 TÜRKİYE- İTALYA maçı saat kaçta, hangi kanalda?

2.Hafta – Arlington-Teksas/Amerika

29 Mayıs 2024 22.30 / Almanya-Türkiye

31 Mayıs 2024 03.30 / Sırbistan-Türkiye

1 Haziran 2024 21.00 / Güney Kore-Türkiye

2 Haziran 2024 23.00 / ABD-Türkiye

Türkiye- İtalya Milletler Ligi maçı ne zaman? #127952 TÜRKİYE- İTALYA maçı saat kaçta, hangi kanalda?

3.Hafta – Hong Kong/Çin

12 Haziran 2024 12.00 / Türkiye-Tayland

13 Haziran 2024 15.30 / Dominik Cumhuriyeti-Türkiye

15 Haziran 2024 15.30 / Çin-Türkiye

16 Haziran 2024 12.00 / Türkiye-Brezilya

Türkiye- İtalya Milletler Ligi maçı ne zaman? #127952 TÜRKİYE- İTALYA maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Filenin Sultanları Hollanda Voleybol Türkiye Futbol İtalya Gündem Spor Haberler

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