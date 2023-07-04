AK Parti Ankara İl Başkanlığı Etiyopya'da 21 Bin Kilogram Et Dağıttı

AK Parti Ankara İl Başkanlığı, Etiyopya'da zor şartlar altında yaşayanlara Kurban Bayramı'nda 21 bin kilogram et dağıttı.

AK Parti Ankara İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Etiyopya'da yaşayan Müslümanlara kurban eti dağıtımı yapıldı. Toplam 150 büyükbaş hayvanın kurban edildiği bölgede 21 bin kilogram et, 3 bin aileye ulaştırıldı.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, parti olarak bütün teşkilatlarıyla dünyanın neresinde olursa olsun yardıma muhtaç insanların yanında olmak için çaba sarf ettiklerini belirtti. Özcan, "Milletimizden aldığımız güç ve Cumhurbaşkanımızın bize gösterdiği hedef doğrultusunda özellikle Afrika kıtasında zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren Müslümanların daha iyi yaşam koşullarına kavuşması için her türlü çalışmayı yapıyoruz. Son olarak mübarek Kurban Bayramı'nda 3 bin aileye kestiğimiz kurbanları ulaştırmayı başardık." ifadelerini kullandı.

Büyük ve güçlü Türkiye'nin şefkatinin bütün mazlumlara umut ışığı olduğunu vurgulayan Özcan, "Bazı sözde medeni Avrupa ülkeleri, Afrika kıtasını açlığa, yoksulluğa ve insanlık dışı bir yaşama mahkum ederken bizler bu insanların hak ettikleri gibi yaşamalarını istiyoruz. Etiyopya'ya bizim vefa borcumuz var. Orası ilk hicret yoludur. Burası bizim için çok önemli. AK Parti Ankara İl Başkanlığı olarak 2016 yılından beri oraya birçok yatırım yapmak için çalışma yürütüyoruz. Ayrıca 2016'dan beri kurban kesimlerimiz var. Ankara'da bütün teşkilatlarımız el birliği ile buranın ihyası için çalışıyoruz. Geçen sene bu bölgede 88 büyük baş kurban kesmiştik. Bu yıl 150 adet gibi bir rakama ulaştık. 3 bin aileye bu etleri ulaştırdık. Ayrıca bu insanlara zekat yardımı yaptık." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkede Müslüman ve Hristiyan nüfusunun yarı yarıya olduğunu ancak bazı bölgelerde Müslümanların azınlık olarak yaşadıklarını belirten Özcan, şunları kaydetti:

???????"Gondar ve Lisana'da Müslümanlar azınlıkta. Orada bulunan Hristiyanlar Avrupa'da yaşayan Hristiyanlara göre daha tutucu yaşıyorlar, Müslümanlara karşı sert bir tutumları var. Biz de özellikle bu bölgeye ayrıca önem veriyoruz. Her türlü zorluğa rağmen orada gerekli çalışmalarımızı yaptık, yapmaya da devam edeceğiz."