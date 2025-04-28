AİBPA Ekonomik ve Mali Konular, Sosyal İşler ve Eğitim Komitesi İstanbul'da toplandı

Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesinin (AİBPA) Ekonomik ve Mali Konular, Sosyal İşler ve Eğitim Komitesinin "Akdeniz Bölgesinde Göçün Ekonomik ve Sosyal Etkileri" konulu toplantısı İstanbul'da yapıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) ev sahipliğinde bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan AİBPA Ekonomi Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, Avrupa- Akdeniz Bölgesi'nde giderek daha fazla önem kazanan göçün ekonomik ve sosyal etkilerini ele almak üzere bir araya geldiklerini söyledi.

Ayrım, göçü bir tehdit değil, doğru yönetildiğinde ortaya çıkacak bir fırsat olarak değerlendirmek gerektiğini kaydederek, "Bölgemizdeki çatışmalar devam etmekte. Biz, hep diyalog ortamının olduğu, sivil insanların, kadınların, çocukların ölmediği dünya bizim için önemli olduğunu söylüyoruz. Burada bize önemli görevler düşüyor. Daha adil bir dünya mümkün. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi, bu adil dünyayı da hep birlikte biz inşa edeceğiz. Suçsuz insanlar, çocuklar ölmesin." diye konuştu.

Göç konusunun Akdeniz Bölgesi'nin en önemli konularından biri olduğunu, zaman zaman istihdam sorunundan dolayı da göç hareketinin hızlandığını aktaran Ayrım, şöyle devam etti:

"Biz, Türkiye olarak bu konuda en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Geçici koruma altında olan Suriyeli vatandaşlara, Türkiye olarak şimdiye kadar gerçekten en değerli çalışmaları onlara sunduk. Suriye, bugün normalleşme sürecini yaşıyor. Suriyeli vatandaşlar da bir kısmı kendi ülkelerine dönecek, bu başladı. Bu insanların ülkelerine dönmesi zaman alacaktır. Önemli olan kendi isteklerine bağlı, insan onuruna bağlı şekilde düzenli olarak bunun sağlanması. Bu konuyu bütün platformlarda göçle ilgili dile getiriyoruz."

Ayrım, çocukların, kadınların ve gençlerin Gazze'de öldüğüne dikkati çeken Ayrım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi Birleşmiş Milletlerin (BM) bu yapısının değişmesi gerektiğini söyledi.

Toplantıya 30 ülkeden temsilcinin katıldığını kaydeden Ayrım, şunları kaydetti:

"Bu toplantının sonucunda çıkacak olan bir tavsiye metni var. Buradaki öneriler doğrultusunda göç konusunda neler düşündüklerini ve ilave edeceklerini buna ekleyeceğiz. Haziran sonunda tavsiye metni İspanya'da kabul edilecek. Sayın Cumhurbaşkanımız bugün çok önemli bir toplantıya katılıyor, göç üzerine çok önemli bir toplantı. Nasıl ki deprem konusunda elimizden geleni yapıyoruz, göç konusunda da bizim artık kaybedecek bir şeyimiz yok. Düzgün çalışmamız, organize olmamız olmaz, üye ülkelerle diyalog içinde olmamız lazım. Komşularla küserek, diyaloğu keserek bir yere varamayız."

"Hiçbir ülke artık sorumluluktan kaçamaz"

AİBPA Türk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu, İstanbul'un çok kültürlü mirasından aldığı feyzle bölgesel iş birliğine ilham verecek bir örnek teşkil ettiğini söyledi.

Bu kapsamda parlamenterlerin ayrıştırmadan herkese kucak açan İstanbul'un birleştirici ruhunu Akdeniz'e taşıyacaklarına inandığını dile getiren Cevizoğlu, iklim değişikliği, düzensiz göç, genç işsizliği, temiz suya erişim ve gıda güvenliği gibi çok boyutlu meseleler artık tek bir ülkenin sınırlarında çözülemeyecek kadar arttığını ve toplumun en küçük yapı taşını bile etkileyecek hale geldiğini anlattı.

Cevizoğlu, küreselleşme çağında karşı karşıya olunan sorunları aşmak için Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi'nin önemli fırsatlar sunduğuna dikkati çekerek, "Bizler, tarih boyunca mazlumlara kol kanat germeyi medeniyetimizin bir gereği olarak gördük. Bugün de bu anlayışla, savaşlardan, açlıktan, iklim felaketlerinden kaçan milyonlarca insana sadece sınırlarımızı değil, kalbimizi de açtık. Hiçbir ülke artık sorumluluktan kaçamaz. Göç bir kriz değil doğru yönetildiğinde kalkınma, insanlık ve barış için bir fırsat olduğunu unutmamak gerekir." ifadelerini kullandı.

"Akdeniz maalesef bir ölüm denizine dönüşmüştür"

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü İnsan Ticareti Mağdurlarını Koruma Daire Başkanı Dr. Şenol Uzun sunumunda, göç konusunun uluslararası alanda öneminin pekiştiğini dile getirdi.

Uzun, 2011 yılında başlayan Suriye kriziyle Akdeniz üzerinden Avrupa'ya başlayan göçlerin dramatik hale geldiğini belirterek, "Akdeniz maalesef bir ölüm denizine dönüşmüştür. Akdeniz'de gerçekleşen göçler çok geniş bir coğrafyayı etkisi haline almaktadır. Doğru yönetildiğinde ve yönlendirildiğinde göçün olumlu etkileri olumsuz etkilerinden daha fazladır." dedi.

Dışişleri Bakanlığı Düzensiz Göç Dairesi Başkanı Zeynep Gizem Hançerli de Akdeniz'in göçten çok etkilendiğini anlattı.

Göçün iyi yönetildiğinde kalkınmayı sürdürülebilir hale getirebildiğini kaydeden Hançerli, "Avrupa'daki nüfusun yaşlanması da göz önüne alındığında yasal göç yollarının oluşturulmasının olumlu bir adım olacağına ve düzensiz göçün azaltılmasına da katkı sağlayacağına inanmaktayız. Düzensiz göçü sebep olduğu, emek sömürüsü, kayıt dışı istihdamın getirdiği haksız rekabet gibi sosyal yapıyı olumsuz etkileyen unsurları da bertaraf edecektir." diye konuştu.