Ağrı'da Uyuşturucu Operasyonunda Büyük Miktar Ele Geçirildi
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Ağrı'da yapılan uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ve dolar ele geçirildi. Operasyonda 6 kilo 848 gram metamfetamin, 686 gram eroin, 1 kilo 446 gram Afyon Sakızı ve 800 Amerikan Doları bulundu. 3 kişi gözaltına alındı.
Ağrı'da çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi
AĞRI - Ağrı'da yapılan uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ve dolar ele geçirildi.
Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünce zehir tacirlerine yönelik Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen 2 ayrı operasyonda 6 kilo 848 gram metamfetamin, 686 gram eroin, 1 kilo 446 gram Afyon Sakızı ve 800 Amerikan Doları ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi yakalandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel