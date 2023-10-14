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Ağrı'da Uyuşturucu Operasyonunda Büyük Miktar Ele Geçirildi

Ağrı'da yapılan uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ve dolar ele geçirildi. Operasyonda 6 kilo 848 gram metamfetamin, 686 gram eroin, 1 kilo 446 gram Afyon Sakızı ve 800 Amerikan Doları bulundu. 3 kişi gözaltına alındı.