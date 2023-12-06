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Ağrı'da TIR'dan 30 Kilo Beyaz Altın Çalındı, 5 Şüpheli Yakalandı

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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Gürbulak TIR parkında bir TIR'ın dorsesindeki 30 kilo beyaz altın çalınması olayına karışan 5 şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesi Gürbulak TIR parkı içerisindeki bir TIR'ın dorsesinde bulunan 30 kilo beyaz altının çalınması olayına karışan 5 şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışma ile yakalanarak cezaevine gönderildi.

Konuya ilişkin valilikten yapılan açıklamada, Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Doğubayazıt ilçesi Gürbulak TIR parkı içerisinde, park halindeki bir TIR'ın dorsesinde bulunan Palladıum (Beyaz Altın) Nitelikli Hırsızlık olayı ile ilgili, şüphelilerin tespitine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, piyasa değeri 63.732.000 Türk Lirası olan, toplamda 30 kg ağırlığında Palladıum (Beyaz Altın) ele geçirilmiştir. Meydana gelen olay ile ilgili olarak, tespit edilen 5 şüpheli tutuklanarak 3 Aralık 2023 günü cezaevine teslim edilmiş olup, 1 şüpheli şahsı yakalama çalışmaları devam etmektedir denildi. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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