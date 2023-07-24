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Ağrı'da Otomobilde 32 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde yapılan bir operasyonda, bir otomobilin bagajında bulunan gaz tankında 32 kilo 60 gram uyuşturucu ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen arama sonucunda, metamfetamin maddesi bulunan uyuşturucuların ele geçirildiği belirtildi. Olayla ilgili olarak araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde bir otomobilin bagajında bulunan gaz tankında, 32 kilo 60 gram uyuşturucu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları çalışmalarda, Eleşkirt ilçesinde bir otomobilde arama yaptı.

Narkotik dedektör köpeğinin tepki verdiği otomobilin bagajındaki gaz tankını söken ekipler, içerisinde 32 kilo 60 gram metamfetamin ele geçirdi.

Araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel

Eleşkirt Ağrı Güncel Haberler

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