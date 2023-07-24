Ağrı'da Otomobilde 32 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde yapılan bir operasyonda, bir otomobilin bagajında bulunan gaz tankında 32 kilo 60 gram uyuşturucu ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen arama sonucunda, metamfetamin maddesi bulunan uyuşturucuların ele geçirildiği belirtildi. Olayla ilgili olarak araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.