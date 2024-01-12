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Ağrı'da kafede bilişim sistemleri üzerinden kredi çeken 3 kişi tutuklandı

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Ağrı'da bir kafede bilişim sistemleri üzerinden vatandaşların bilgisi olmadan adlarına kredi çektiği tespit edilen 3 kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde bulunan bir kafede bilişim sistemleri üzerinden vatandaşların bilgisi olmadan adlarına kredi çektiği tespit edilen 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar M.B, E.Y. ve B.F, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ağrı'da bir kafede bilişim sistemleri üzerinden vatandaşların bilgisi olmadan adlarına kredi çektiği tespit edilen 3 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde bulunan bir kafede bilişim sistemleri üzerinden vatandaşların bilgisi olmadan adlarına kredi çektiği tespit edilen 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar M.B, E.Y. ve B.F, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Siber Suçlarla Mücadele Emniyet Müdürlüğü Ağrı Güvenlik Suç Teknoloji Spor Güncel Haberler

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