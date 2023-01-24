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Ağrı'da bir evin önünde silahla vurulmuş 3 kişinin cesedi bulundu

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Ağrı'da bir evin önünde silahla vurulmuş 3 kişinin cesedi bulundu

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde bir evin önünde silahla vurulmuş 3 kişinin cesedi bulundu.

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde bir evin önünde silahla vurulmuş 3 kişinin cesedi bulundu.

Değirmenoluğu köyünde silah sesi duyan vatandaşların ihbarı üzerine köye gelen jandarma ve sağlık ekipleri, bir evin önünde İ.G, Ş.G. ve bunların yanında çobanlık yapan Afganistan uyruklu bir kişinin cesediyle karşılaştı.

Silahla öldürüldükleri belirlenen 3 kişinin cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılacak.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Eleşkirt Ağrı Güncel Haberler

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