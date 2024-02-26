Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonunda 4 Şüpheli Tutuklandı

Afyonkarahisar'da iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sokak satıcılarına yönelik çalışmalarda, durdurulan bir araç içerisinde arama yapıldı.

Yapılan aramada, bir hassas terazi, 50,62 gram uyuşturucu madde, bir sentetik ecza maddesi, bir pompalı tüfek ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan İ.D ve G.K işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, otogar içerisinde iki şüphelinin yapılan üst aramasında 6 peçeteye emzirilmiş uyuşturucu madde ve 3,6 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan M.U ve Y.U işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.