Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 5 gram metamfetamin maddesi ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde jandarmanın düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yabancı uyruklu A.H.S'nin (32) Konya'dan temin ettiği uyuşturucu maddeyi Bolvadin ilçesinde satışını yapacağı yönünde bilgi aldı.
Çay-Bolvadin kara yolu üzerinde bulunan bir tesiste A.H.S. isimli şüpheli, B.A'ya uyuşturucu madde satışı yaptığı esnada iki kişi de suçüstü yakalandı.
Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, 5 gram metamfetamin maddesi, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Ayrıca A.H.S'nin kasten yaralama suçundan aranma kaydı olduğu tespit edildi.
Şüpheliler, gözaltına alındı.