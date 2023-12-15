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Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi yaralandı

15 Aralık 2023 13:03 Güncelleme: 13:04 Abone Ol

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ve Emirdağ ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi yaralandı. İhsaniye'de bir otomobil şarampole devrilirken, Emirdağ'da ise bir otomobil refüje çarptı.