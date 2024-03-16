Afyonkarahisar'da hükümlü cezaevine götürüldü
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, cezaevine götürüldü. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.G'yi ilçe merkezinde yakaladı. Hükümlü, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, cezaevine götürüldü.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.G'yi ilçe merkezinde yakaladı.
Hükümlü, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.