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Afyonkarahisar'da hükümlü cezaevine götürüldü

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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, cezaevine götürüldü. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.G'yi ilçe merkezinde yakaladı. Hükümlü, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, cezaevine götürüldü.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.G'yi ilçe merkezinde yakaladı.

Hükümlü, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Cezaevi Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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