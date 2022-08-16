Üye Girişi
Haberi Paylaş

Afyon gündem haberi | Afyonkarahisar'da 2 kişiyi öldüren zanlı gözaltına alındı

Afyon gündem haberi | Afyonkarahisar'da 2 kişiyi öldüren zanlı gözaltına alındı

Güncel Haberler

Afyon haberlerine göre Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde tartıştığı kişiyi ve karısını öldüren, bir kişiyi yaralayan zanlı saklandığı metruk evde yakalandı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde tartıştığı kişiyi ve karısını öldüren, bir kişiyi yaralayan zanlı saklandığı metruk evde yakalandı.

İlçe merkezinde bir kahvehanede M.A.U. (37), İ.D. (27) ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, M.A.U, İ.D'yi silahla ağır yaraladı. O sırada kahvede bulunan A.D. (55) de hafif yaralandı.

M.A.U, daha sonra mahalle muhtarlığına sığınan eşi S.U'yu da silahla öldürdü. İ.D. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olaydan sonra kaçan zanlı, saklandığı metruk binada güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

AA / Canan Tükelay - Güncel

Karahisar Hisarcık Sandıklı Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title