Afyon gündem haberi | Afyonkarahisar'da 2 kişiyi öldüren zanlı gözaltına alındı Güncel Haberler Afyon haberlerine göre Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde tartıştığı kişiyi ve karısını öldüren, bir kişiyi yaralayan zanlı saklandığı metruk evde yakalandı. Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde tartıştığı kişiyi ve karısını öldüren, bir kişiyi yaralayan zanlı saklandığı metruk evde yakalandı. İlçe merkezinde bir kahvehanede M.A.U. (37), İ.D. (27) ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, M.A.U, İ.D'yi silahla ağır yaraladı. O sırada kahvede bulunan A.D. (55) de hafif yaralandı. M.A.U, daha sonra mahalle muhtarlığına sığınan eşi S.U'yu da silahla öldürdü. İ.D. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan zanlı, saklandığı metruk binada güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Güncel AA / Canan Tükelay Karahisar Hisarcık Sandıklı Güncel Haberler

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