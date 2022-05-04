AFAD'ın gönüllü sayısı yarım milyonu aştı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AFAD'ın gönüllü sayısı yarım milyonu aştı

AA - Sefa Şahin - Güncel
 - Güncelleme:
AFAD'ın gönüllü sayısı yarım milyonu aştı

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, AFAD gönüllüsü sayısının 530 bine yükseldiğini bildirdi.

ELAZIĞ (AA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi ( Afad ) Başkanlığı, AFAD gönüllüsü sayısının 530 bine yükseldiğini bildirdi.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, gönüllü olmak isteyenlerin e-Devlet üzerinden başvuru yapabileceği belirtildi.

Konuyla ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan AFAD Başkanı Yunus Sezer, AFAD gönüllülerinin 2 yıldır sahada aktif görev aldığını belirterek şunları kaydetti:

"Elazığ ve İzmir depremlerinde, Vefa Sosyal Destek gruplarında, Giresun, Rize ve Artvin'deki sellerde görev aldılar. Son olarak Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki Batı Karadeniz selinde 700 AFAD gönüllüsü görev aldı. AFAD gönüllüleri bu süreçte çadır kurulumundan afetzedelerin ev ve iş yerlerinin selin getirdiği çamurdan temizlenmesine, ev eşyalarının taşınmasına, gıda ve su dağıtımına kadar pek çok görev üstlendi."

AFAD gönüllülerine, ülkeleri ve dünya adına aldıkları inisiyatif için teşekkür eden Sezer, 15 yaş ve üzerindeki tüm vatandaşların e-Devlet'ten kolayca AFAD gönüllüsü olabileceğini hatırlattı.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

AA / Sefa Şahin - Güncel

Elazığ, Artvin, AFAD, 112, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title