Adıyaman gündem haberleri... AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Adıyaman'da gençlerle buluştu Açıklaması

Adıyaman haberlerine göre AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "(Yunanistan) Bu aziz millet, kendisine karşı yapılan haksızlıklara asla tahammül etmez ve Türkiye'nin köşeye sıkıştırılmasına müsaade etmez. Bu anlamda ona, buna güvenerek haddinizi aşan işlerin içine girmeyin.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "( Yunanistan ) Bu aziz millet, kendisine karşı yapılan haksızlıklara asla tahammül etmez ve Türkiye'nin köşeye sıkıştırılmasına müsaade etmez. Bu anlamda ona, buna güvenerek haddinizi aşan işlerin içine girmeyin." dedi.

Kurtulmuş, Adıyaman'da partisinin Gençlik Kolları Teşkilatınca, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Ofisi'nde düzenlenen "Gençlik Buluşması" programında yaptığı konuşmada, gençlerin geleceğin Türkiye'sinde öncü olacağını söyledi.

Gençlerin bu coğrafyayı daha ileriye götüreceğine inandıklarını dile getiren Kurtulmuş, bir ülkenin en büyük gücünün inanmış, hedefi olan, ilgili, ayakları yere basan, ülkesi, kendisi ve çevresi için olumlu bir gelecek kurmaya sahip gençleri olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin gençlerinin ortak bir hedefe doğru yönelmesinin kendileri için her türlü zenginliğin üstünde olduğunu belirten Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Bu amaçla hem gençlerimizi Türkiye'nin geleceğinin teminatı olarak görüyoruz hem de Türkiye'nin en büyük gücü ve teminatı olarak görüyoruz. Gençlerimizin çok iyi yetişebilmesi için üzerimize düşen her sorumluğu yerine getirerek gençlerin önünü açmaya gayret ediyoruz. Gençlerimizin Allah ufkunu, yolunu açsın, umdukları bütün güzelliklere ulaşmayı nasip etsin. Türkiye'de genç nüfus oldukça yüksek hem de çok şükür son yıllarda özellikle gençlerin imkanlarının artmasıyla birlikte önümüze çok ciddi birtakım fırsatların çıktığını biliyoruz. Türkiye, bir taraftan liseler, üniversiteler ve meslek liseleri, bir taraftan uygulamalı okullar, diğer taraftan sayısal olarak artan üniversiteler ve okullaşma oranlarının her yıl süratle artmış olduğu bir Türkiye'dir."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal konut projesini eleştirdiğine değinen Kurtulmuş, "Daha 3 gün önce Sayın Cumhurbaşkanımız, 250 bin sosyal konut projesini açıkladı, 100 bin de arsa, muazzam bir şeydir. Bugünkü rakamı bilmiyorum ama dünkü rakam 880 bin civarında başvuru olmuş 250 bin konut için. Şimdi muhalefet bundan rahatsızlık duyabilir, bunu anlarım, eleştirebilir. Der ki, 'Keşke şunu şöyle yapsaydınız, bunu biz olsaydık böyle yapardık' der. Buraya kadar eyvallah. Ama utanmadan Türkiye'nin ikinci partisinin Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu, kalkıyor, bugün gördünüz, sosyal medya hesapları üzerinden, efendim yapılan Cumhurbaşkanımızın lansmanını yapmış olduğu bu 250 bin konutluk projenin, ki bu proje Türkiye'nin, biz bu kadar yıldır siyasetin içerisindeyiz, Türkiye'nin en büyük sosyal projesidir." ifadelerini kullandı.

Dar gelirli aileler ve gençlerin ev sahibi olması için bu projenin önemli olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hayatta ev ve iş yeri alamayacak insanlara belli bir gelir şartının altında aile geliri olmak şartıyla 18-30 yaş aralığındaki gençlere de kontenjan ayrılarak iş yeri ve ev sahibi olması için devlet büyük bir fedakarlık yapıyor, bunları finanse ediyor ve çok düşük birtakım aylık ödemelerle de ev ve iş yeri sahibi olmalarını sağlıyor. Beyefendi kalkıyor ne diyor, 'Sayın Erdoğan' diyor. 'Paraları toplayacaksın, bununla partinin seçim kampanyasını finanse edeceksin' diyor. Böylesine büyük bir yalana ben ne diyeyim. ya seviye bakımından seviyeden bile ifade edemeyeceğin en dip nokta bu. 'Teşekkür ederiz, tebrik ederiz, bu kadar insanı ev sahibi olma imkanına kavuşturuyorsunuz ve bu kadar insana da ev sahibi olma ümidi veriyorsunuz' dese büyüyecek ama buradan bir yalan üretiyor ve zannediyor ki bu yalanlarına insanlar kanacak. Hadi bunu bıraktı, insan gider şuna dikkat eder, sen bir muhalefet partisinin başındasın. 'Bu kadar insan bu işe rağbet ediyorsa bu işi bir anlayalım, bakalım, neymiş, ne değilmiş.' İnanın ki kampanya ile ilgili iki cümle sorun, bilmez, eline birileri tutuşturmuş buradan, 'Sayın Erdoğan seçim kampanyasını finanse edecek' gibi bir yalan üzerinden söz söylüyorlar. Biz şimdi buna ne diyebiliriz ki."

Ukrayna ve Rusya savaşında Türkiye'nin tutumuna değinen Kurtulmuş, "Türkiye son zamanlarda özellikle dış politikayla ilgili gelişmelerde bütün dünyanın takdirini çeken bir atılım içerisindedir. Dengeli ve gerçekten aktif bir dış politika izliyor. 'Durun bakalım şu trenin arkasına bir geçelim, bir izleyelim, ne olursa, nasıl olursa, kim kazanırsa biz de ona karşı bir şekil alırız.' diyemez Türkiye. İlk başından itibaren hem Rusya hem de Ukrayna ile konuşabilen bir ülke olarak Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde büyük bir rol oynamıştır." dedi.

Türkiye'nin savaşın bölgeye yayılmasını engellediğini ifade eden Kurtulmuş, "Türkiye hem Zelensky ile hem de Putin ile konuşuyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, sayısını unuttuk, kaç kere, Allah razı olsun savaşı sona erdirerek bu savaşın bölgeye yayılmasını ve Türkiye'yi de etki altına almasını, zorlamasını önlemek için her türlü diplomatik girişimi yaptı ve bütün dünya tarafından takdirle izlendi." ifadelerini kullandı.

"Bu aziz millet, kendisine karşı yapılan haksızlıklara asla tahammül etmez"

Türkiye'yi taciz etmeye Yunanistan'ın haddi olmadığını belirten Kurtulmuş, " Yunanistan'a tavsiyemiz, arada bir komşuluk hukukumuz var. Hem karadan hem de denizden komşumuz. Bu aziz milleti unutmayın, bu aziz millet, kendisine karşı yapılan haksızlıklara asla tahammül etmez ve Türkiye'nin köşeye sıkıştırılmasına müsaade etmez. Bu anlamda ona buna güvenerek haddinizi aşan işlerin içine girmeyin. Türkiye'yi taciz etmek Yunanistan'ın haddi değildir. Yunanistan'a tavsiyemiz buna alet olmasınlar. Biz Türkiye ve Yunanistan olarak ikili masada her türlü görüşmeyi yapar, anlaşamadığımız konular olur ama anlaştığımız konular da mesafe katederiz. Sakın üçüncü ülkelerin, tarafların dediklerine kanarak Türkiye ile bir düşmanlık ya da Türkiye ile bir rekabet içerisine girmesinler. Biz komşumuz Yunanistan'la komşuluk ilişkileri içerisinde, sorunlarımızı müzakereyle çözebileceğimize inanıyoruz. Bunun için de Türkiye, her platformda hakkını ve hukukunu koruyarak Ege'de de haklarını korumaya çalışıyor. Türkiye'nin varlığı bu bölgede sadece Türkiye'nin geleceği bakımından değil, bölgedeki diğer ülkelerin geleceği bakımından fevkalade önemlidir. " diye konuştu.