Adıyaman Aile Çalıştayı Gerçekleştirildi

Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 'Aile Çalıştayı' gerçekleştirildi.

Perre Uygulama Oteli'nde gerçekleştirilen çalıştay, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Gök etkinliği sonrasında çalıştayın açılışı yapıldı.

Programın açılışında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Selahattin Bozkurt, çalıştayın çok kıymetli olduğunu, geniş bir katılımcı kitlesiyle tüm illerde aile çalıştayı yapıldığını söyledi.

Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Oruç ise açılış konuşmasında, aile yapısının korunmasına dikkat çekerek, "Aile bir toplumun, bir milletin en önemli yapı taşıdır. Birey ile millet arasındaki ara katman olan aileye yapılan tehditler millete yönelik tehditlerdir. Aile bozulursa millet bozulur. Ailenin korunması toplumun ve devletin görevleri arasında yer almaktadır. Bir şeyi korumak için öncelikle ona yönelik tehditleri yok etmek gerekiyor. Biz aile yapımızı korumak için sağlam temeller üzerine kurulmuş bir evliliğin olması lazım. Zinanın özendirildiği, yok edilemediği bir ortamda aileyi korumak çok zor bir olaydır. Madde bağımlığı ailelerin parçalanmasına neden olan ana nedenlerden birisidir" dedi.

Adıyaman Vali Yardımcısı Burak Bozkurt Gürses ise açılış konuşmasında, çalıştayın hayırlı olması temennisinde bulundu.

Açılış konuşmaları sonrasında 'Aile, Eşitlik ve Adalet', 'Aile, Sosyal Kalkınma ve Refah', 'Aile, Hayat Boyu Gelişim ve Öğrenme',' Aile, Çevre ve İklim', 'Aile, Teknoloji ve Dijitalleşme', 'Aile Odaklı Sosyal Hizmetler' konu başlıklarında çalıştay düzenlendi. Çalıştaya katılanlara katılım sertifikası verildi. - ADIYAMAN