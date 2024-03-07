Adapazarı'nda 2 Banka ATM'sine Zarar Veren Şüpheliler Aranıyor

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 2 banka ATM'sine zarar veren şüpheli ya da şüphelilerin bulunması için çalışma başlatıldı.

Gar Meydanı'nda 2 bankaya ait 2 ATM'nin ekranlarının kırıldığının fark edilmesi üzerine polis ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen ekipler, kullanılamaz hale gelen ATM'lerde ve bölgede incelemelerde bulundu.

Polis ekipleri, ATM'ye zarar veren şüpheli ya da şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı.