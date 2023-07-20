Adapazarı Belediye Başkanı Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Dağdibi, Karakamış ve Evren mahallelerinde sakinlerle buluşarak yapılan çalışmaları anlattı ve talepleri dinledi.

Dağdibi, Karakamış ve Evren Mahallesi sakinleriyle buluşan Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, "Evren Mahallemize çocuk ve spor parkı kazandırdık. Dağdibi ve Karakamış mahallelerimiz de çok istedikleri sosyal tesislere kavuşuyor. Şehrin kalbi Adapazarı'mızın her mahallesi için aşkla çalışmaya devam" dedi.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Samet Çağlayan, teşkilat üyeleri ve meclis üyeleri ile birlikte mahalle ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor. Başkan Işıksu, Dağdibi, Karakamış ve Evren mahalle sakinleriyle buluştu, çalışmaları anlattı, talepleri dinledi. Başkan Işıksu'ya, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Samet Çağlayan, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Efe Kuşdili, Belediye Başkan Yardımcıları Hilmi Kızılcık, Fatih Çelikel, Bilal Kuriş, Bahtiyar Nalbant, meclis üyeleri; Yavuz Meşe, Besim Kıratlı, Özkan Yetim, Metin Müftüoğlu, Mustafa Reşit Yazıcı, mahalle muhtarları ve mahalle temsilcileri eşlik etti.

Taşlık Mahalle ziyaretini değerlendiren Işıksu, "Mahallemizin ihtiyaçlarını gideren çalışmalarımızla birlikte 2 spor parkı ve 1 basketbol sahasını tamamlamıştık. Dağdibi'mize ayrıca yeni çocuk parkı ve sosyal tesis kazandırıyoruz, çalışma başladı, hayırlı olsun" dedi.

Karakamış Mahallesi ziyaretinde Başkan Işıksu, "Mahallemizin taleplerini karşılamış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu akşam da ihtiyaçları konuştuk, istişarelerimizi yaptık. Karakamış'ımıza da yeni bir sosyal tesis kazandırıyoruz; hayırlı, uğurlu olsun inşallah" diye konuştu.

Evren mahalle sakinlerine yoğun teveccühleri için teşekkür eden Başkan Mutlu Işıksu, "Geceyi Evren Mahallemizde noktaladık. Gösterdikleri güzel teveccüh için kıymetli hemşehrilerimize çok teşekkür ediyoruz. Cadde ve sokaklarında yaptığımız tadilat çalışmaları, kazandırdığımız çocuk ve spor parkı ile birlikte Evren mahallemize de yaptığımız hizmetlere gayretle devam inşaallah. Şehrin kalbi Adapazarı'mızın her mahallesi için aşkla" şeklinde konuştu.

Mahalle ziyaretleri ile ilgili düşüncelerini paylaşan AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Samet Çağlayan ise, "Belediye Başkanımız Mutlu Işıksu, İlçe Gençlik Kolları Başkanımız, ilçe teşkilatımız ve meclis üyelerimizle birlikte Dağdibi, Karakamış ve Evren mahalle sakinlerimizle bir araya geldik. Birlik ve beraberlik içerisinde Adapazarı'mıza hizmet ediyoruz. Şükürler olsun AK Belediyecilik Adapazarı'mızın her noktasında var. Mutlu Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - SAKARYA