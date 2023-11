Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu, üniversite öğrencileriyle fidan dikti

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, üniversite öğrencileriyle fidan dikme etkinliğinde buluştu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Işıksu, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sakarya Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Gazetecilik Bölümü öğrencileriyle bir araya geldi.

Öğrencilerle sohbet eden Işıksu, fidan dikme etkinliğine de katıldı. Toprakla buluşturulan fidanlara kahraman şehitlerin isimleri verildi.

Işıksu, "Şehrin kalbi Adapazarı"na her zaman gençlerin gözlerinden baktıklarını, onlarla her fırsatta bir araya geldiklerini belirterek, "Bugün de AK Parti Adapazarı İlçe Başkanımız Samet Çağlayan ile oldukça anlamlı etkinlikte buluştuk. Bizleri davet eden öğrencimiz Sefer Can Yılmaz kardeşimize, Halkla İlişkiler Topluluğu Başkanı İklim Makal'a, Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ensar Lokmanoğlu hocamıza ve katkı sağlayan tüm gençlerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Her İnsan Bir Fidan" anlayışıyla Adapazarı'nın her noktasının çok daha yeşil olması için gayretle çalışmaları sürdürdüklerini aktaran Işıksu, "Dikilen her fidana kahraman şehitlerimizin adlarının verilmesi çok anlamlı. Öğrenci arkadaşlarımızı tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.