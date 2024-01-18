Üye Girişi
Haberler

Adanalı öğrencilerden TEKNOFEST koreografisi

Güncelleme:
Abone Ol

Adana'da ortaokul öğrencileri, TEKNOFEST'e yönelik koreografi hazırladı. Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri, 'Gelecek Sensin' mottosuyla gerçekleştirilecek festival için milli muharip uçak KAAN'ın figürünü oluşturdu.

Adanalı öğrencilerden TEKNOFEST koreografisi

ADANA - Adana'da ortaokul öğrencileri bu sene kentte düzenlenecek TEKNOFEST'e yönelik koreografi yaptı.

Merkez Yüreğir ilçesindeki Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri, Adana'da "Gelecek Sensin" mottosuyla gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST için okul bahçesinde koreografi hazırlandı.

Bedenleriyle, milli muharip uçak KAAN'ın figürünü oluşturan öğrenciler, Türk bayrakları eşliğinde 'TEKNOFEST Adana' yazdı. Çocukların koreografisi dronla görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Cumhuriyet Adana Havacılık Adana Etkinlik Teknoloji Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title