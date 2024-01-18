Adanalı öğrencilerden TEKNOFEST koreografisi
Adana'da ortaokul öğrencileri, TEKNOFEST'e yönelik koreografi hazırladı. Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri, 'Gelecek Sensin' mottosuyla gerçekleştirilecek festival için milli muharip uçak KAAN'ın figürünü oluşturdu.
Adanalı öğrencilerden TEKNOFEST koreografisi
ADANA - Adana'da ortaokul öğrencileri bu sene kentte düzenlenecek TEKNOFEST'e yönelik koreografi yaptı.
Merkez Yüreğir ilçesindeki Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri, Adana'da "Gelecek Sensin" mottosuyla gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST için okul bahçesinde koreografi hazırlandı.
Bedenleriyle, milli muharip uçak KAAN'ın figürünü oluşturan öğrenciler, Türk bayrakları eşliğinde 'TEKNOFEST Adana' yazdı. Çocukların koreografisi dronla görüntülendi.