Üye Girişi
Haberler

Adana, Hatay ve Mersin'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinlikleri

Güncelleme:

Adana, Hatay ve Mersin'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Adana'da sergi açılırken, Hatay'da konferans düzenlendi ve Mersin'de hamile kadınlar egzersiz yaptı.

Adana, Hatay ve Mersin'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Adana'da, Yüreğir Kaymakamlığı ile Halk Eğitim Merkezleri işbirliğinde ""Emekçi Kadınlar" sergisi açıldı.

Ebru sanatının yanı sıra el işi ürünlerin yer aldığı serginin açılışında konuşan Kaymakam Mehmet Aksu, "Ülkemizde kadına verilen değerin artacağı, kadınlarımızın olumsuz durumlarla anılmayacağı bir gelecek diliyorum." dedi.

Hatay

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nde de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.

Vali Mustafa Masatlı, Atatürk Konferans Salonu'nda gerçekleşen etkinlikte kadınların hayatın her alanında büyük başarılara imza attıklarını söyledi.

Kadınların depremlerin ardından önemli görevler üstlendiğini aktaran Masatlı, "Asırların afeti olan 6 Şubat depremleri gibi bir acı tecrübeyi maalesef hep birlikte yaşadık. Maddi ve manevi kayıplarımızı ifade etmede tüm lügatlar çaresiz kalıyor. Acılarımız ne kadar büyük olsa da hayat bizler için devam ediyor. Yeniden ayağa kalkabilmemiz ve şehrimizin yeniden güçlenmesinde kadınlarımızın rolü her yönüyle önemlidir." diye konuştu.

Programa, Hatay Valisi Mustafa Masatlı'nın eşi Esra Masatlı, İl Emniyet Müdürü Kadir Gökçe, İl Jandarma Komutanı Ömer Ersever, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu ve oda başkanları ile vatandaşlar katıldı.

Öte yandan Masatlı ve beraberindeki protokol, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde sivil toplum kuruluşlarınca kurulan stantları ziyaret etti.

Belen ilçesinde de Kaymakam Mahmut Sami Yılmaz kadınlara karanfil vererek Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi verdi.

Mersin

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında hamile kadınlar, sağlık çalışanlarıyla birlikte egzersiz yaptı.

Hastanenin bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar, fizyoterapist eşliğinde pilates ve egzersiz hareketleri yaptı.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Pınar Avcı, gazetecilere, gebe okulunun kadınlara önemli destekler sağladığını söyledi.

Yapılan eğitimlerle hamileleri daha rahat bir doğum sürecine hazırladıklarını belirten Avcı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde düzenledikleri etkinlikten katılımcıların mutlu olduğunu kaydetti.

Etkinliğin ardından katılanlara çiçek verildi.

Anamur ilçesinde de polis ekipleri KADES uygulaması ve kadın haklarına ilişkin bilgi verdi.

Kaynak: AA / Güncel

Konferans Mersin Adana Hatay Kadın Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

9 Mart 2024 Günlük Burç Yorumları: 9 Mart Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 8 Mart GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! DEM Parti İstanbul Esenler Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Esenler adayı İrfan Hülakü ve Gülşah Kavak kimdir? Durali Kolpak kimdir? AK Parti Antalya- Konyaaltı Belediye Başkan adayı Durali Kolpak kaç yaşında, nereli? DEM Parti İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Gaziosmanpaşa adayı Ercan Sağlam ve Hülya Oruç kimdir? Ali Evren Eryıldız kimdir? Memleket Partisi Ankara Beypazarı Belediye Başkan Adayı Ali Evren Eryıldız kaç yaşında, nereli? Erol Kahraman kimdir? AK Parti Adana- Ceyhan Belediye Başkan adayı Erol Kahraman kaç yaşında, nereli? DEM Parti İstanbul Kağıthane Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Kağıthane adayı Burhan Damarlı ve Sidar Yıldız kimdir? Burak Özkorul kimdir? Memleket Partisi Ankara Ayaş Belediye Başkan Adayı Burak Özkorul kaç yaşında, nereli? DEM Parti İstanbul Sultangazi Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Sultangazi adayı Erol Tunç ve Fatma Yeni kimdir? DEM Parti İstanbul Beşiktaş Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Beşiktaş adayı Adem Aktaş kimdir? Murat Demirkol kimdir? Zafer Partisi İstanbul- Silivri Belediye Başkan adayı Murat Demirkol kaç yaşında, nereli? Emre Met kimdir? Zafer Partisi Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Emre Met kaç yaşında, nereli? DEM Parti İstanbul Bakırköy Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Bakırköy adayı Medeni Andok ve Elif Tokay Öztürk kimdir? Mustafa Turan kimdir? CHP İzmir Ödemiş Belediye Başkan Adayı Mustafa Turan kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title