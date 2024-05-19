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Adana, Hatay ve Mersin'de 19 Mayıs etkinlikleri düzenlendi

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Adana, Hatay ve Mersin'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Adana'da vatandaşlar meşale ve Türk bayraklarıyla Uğur Mumcu Meydanı'na kadar yürüdü ve Gripin konseri dinledi. Hatay'da Vali Mustafa Masatlı, TCG Gökova savaş gemisini ziyaret etti ve ilçelerde şehit mezarlarını ziyaret edildi. Mersin'in Anamur ilçesinde ise TCG Yıldız ve TCSG 89 gemileri halkın ziyaretine açıldı.

Adana, Hatay ve Mersin'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kutlama programı kapsamında belediye binası önünde toplanan vatandaşlar meşale ve Türk bayraklarıyla Uğur Mumcu Meydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüşün ardından meydanda müzik grubu "Gripin" tarafından konser verildi.

Grup, konserde sevilen şarkılarını Adanalılar için seslendirdi.

Vatandaşlar da grubun seslendirdiği şarkılara eşlik etti.

Hatay

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, İskenderun Anıt Alanı İskele Meydanı'nda halkın ziyaretine açılan TCG Gökova savaş gemisine ziyarette bulundu.

Açıklamada, "19 Mayıs'ın ruhundan aldığımız ilhamla geleceğe emin adımlarla yürüyoruz. Valimiz Mustafa Masatlı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında TCG Gökova Türk Savaş Gemisi'ni ziyaret ederek komuta kademesinden bilgi aldı." ifadesine yer verildi.

Antakya ilçesinde il ve ilçe yöneticileri şehitlerin kabirlerini ziyaret ederek karanfil bıraktı. Katılımcılar daha sonra şehitler için dua etti.

İskenderun ilçesinde 250 kişilik motosiklet grubu üyeleri Atatürk Bulvarı'nda bir araya gelerek kortej geçişi yaptı. Tren Garı önünde son bulan kortej geçişinin ardından katılımcılar, saygı duruşunda bulunup ardından İstiklal Marşı'nı okudu.

Mersin

Anamur ilçesinde de Deniz Kuvvetlerine ait TCG Yıldız ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ait TCSG 89 gemileri halkın ziyaretine açıldı. Kaymakam Bilal Bozdemir de beraberindeki ilgililerle gemiyi gezerek bilgi aldı.

Kaynak: AA / Güncel

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