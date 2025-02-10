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Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak istifa etti

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Spor tarihinin unutulmaz olaylarından biri dün akşam yaşandı. Adana Demirspor, Galatasaray mücadelesinde sahadan çekildi. Hareketli gündemin olduğu Adana Demirspor'dan bir de ayrılık haberi geldi. Adana Demirspor kulübü başkanı Bedirhan Durak, sosyal medyadan yaptığı açıklamada görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Dün akşam Galatasaray ile karşı karşıya gelen Adana Demirspor, sahadan çekilmişti. Türk futbolunda hareketli dakikalar yaşanırken Adana Demirspor kulübü başkanı Bedirhan Durak, sosyal medyadan yaptığı açıklamada görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak istifa etti

"KULÜBÜM VE SAĞLIĞIM İÇİN AYRILIYORUM"

Durak yaptığı açıklamada, "Çok değerli Adana Demirspor taraftarları, Ekim ayından itibaren devraldığım başkanlık görevini layıkıyla yürütmek için gecemi gündüzüme katarak gerek cebimden gerekse zamanımdan gerekse de sağlığımdan fazlasıyla verdim. Sosyal medyada desteklerin yanı sıra yıpratıcı, bezdirici mesajları kulübümün menfaatleri için hep görmezden geldim. Geldiğimiz noktada girdiğimiz girdabın içinden çıkılmaz bir hale geldiğimizi üzülerek görmekteyim. Daha güzel yarınlar için başta kulübüm, ailem sevdiklerim ve sağlığım için bana lütfedilen başkanlı görevinden ayrıldığımı tüm taraftarlarımıza bildiririm. Saygılarımla" sözlerine yer verdi.

Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak istifa etti

SAHADAN ÇEKİLME VE SONUÇLARI

Galatasaray maçında sahadan çekilme kararı, futbol kamuoyunda büyük tartışmalara neden oldu. Süper Lig tarihinde nadir görülen bu olay, Adana Demirspor'un geleceği için kritik bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) bu konuda nasıl bir yaptırım uygulayacağı merakla bekleniyor.

Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak istifa etti

CEZA YAĞACAK

Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Müsabaka Talimatı'nda, "Müsababakyı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber ayrıca mevcut puanlarından galibiyet halinde verilen puan kadar puan silinir. Böyle durumlarda ilgili kulüp, hakemlerin masrafları ile diğer masrafları ve karşı takımın zararlarını karşılamak üzere TFF tarafından takdir edilecek tazminatı ödemek zorundadır. Bir sezon boyunca ikinci defa müsabakaya gelmeyen veya sahayı terk eden takımlara hükmen mağlubiyet kararıyla birlikte alt lige düşürülme kararı verilir." ifadeleri yer alıyor.

Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak istifa etti

Geçen sezon da İstanbulspor, Trabzonspor maçında sahadan çekilmişti. Sarı siyahlılar, 3-0 hükmen mağlup ilan edilirken, 3 puan silme cezası verilmişti.

Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak istifa etti
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Güncel
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Yorumlar (41)

Haber YorumlarıBaran Aral:

Ali Koç Acun Ilıcalı İbrahim Hacıosmanoğlu Mecnun Otyakmaz Mafia karesi Türk futbolunu dünyaya rezil rüsva etmek için bir araya gelmişler.Adana demirspor bunların kuklası oldu

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Yorum Beğenme240
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Haber Yorumlarımert eke:

Türk futbolunun gelişmesine zerre kadar katkı sağlamayan Mertens ve Toreia gibi sahtekar oyunları hala nasıl tutuyoruz anlamış değilim.

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Haber YorumlarıEmir Güler:

NOLDU MNOĞLULARI AKSAM KARIŞTIRDINIZ SİMDİ KAÇIUORSUNUz

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Haber YorumlarıGjerj Kastoroiti:

paraları hortumladilar kaçtılar şimdi mağdur edebiyatı reklamlar

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Haber Yorumlarıtokuşbey:

koçtan, paraları cukkaladı. şimdi kaçış zamanı..

Yorum Beğen109
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Haber YorumlarıVeli İdi:

:) Sancak düştü

Yorum Beğen132
Yorum Beğenme41
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Haber YorumlarıKenan Star:

tutun tutun ,kac masin

Yorum Beğen67
Yorum Beğenme48
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Haber YorumlarıSelman Temiz:

Böyleleri hesap vermez abi yedi yedi kaçıyor şaka gibi 5 puanı var adana demirin sata sata bitirdi adayı kim soracak bunun hesabını????

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Yorum Beğenme18
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Haber Yorumlarıriwannn:

futbol cahilleri yine dökülmüş yorumlarda ezikler !!!

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Haber YorumlarıBerkant Tezcan:

Yapı var yapı ?

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