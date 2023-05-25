Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı

Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı

Güncel Haberler

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla 5 kişinin merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerindeki sokaklarda uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi.

Ekipler, şüpheliler Aykut K, Yasin A, Adem A, Soner K. ve Abdurrahman G'yi operasyonla yakaladı.

Operasyonda 300 gram esrar, 43 gram eroin, 37 uyuşturucu hap, 9,4 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 5 bin 600 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Aykut K, Yasin A. ve Adem A. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Adana Seçim Sonuçları
Adana Yerel Seçim Sonuçları 2019
Adana Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Adana Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title