Sürücü, hurdaya dönen otomobilden yara almadan çıktı - Haberler

Sürücü, hurdaya dönen otomobilden yara almadan çıktı Adana'da bir sürücü, kaza sonrası hurdaya dönen otomobilinden yaralanmadan çıktı. Adana'da bir sürücü, kaza sonrası hurdaya dönen otomobilinden yaralanmadan çıktı. Alınan bilgiye göre, Tanju K. idaresindeki 34 DAD 327 plakalı otomobil, Fevzipaşa Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda kontrolden çıkarak önce kaldırımdaki telefon panosuna, sonra reklam tabelasına, ardından da park halindeki otomobile çarptı. Sürücü Tanju K, kaza sonrası hurdaya dönen otomobilinden yaralanmadan çıktı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücünün olay yerine gelen ambulansta önlem amaçlı sağlık kontrolü yapıldı. Kaza nedeniyle etrafa savrulan otomobillere ait parçalar, belediye ekiplerinin çalışmasıyla temizlendi. AA / Ömer Yıldız - Güncel Güncel Haberler

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