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Adana'da Otomobilin Çarptığı Elektrikli Bisiklet Kazasında 1 Ölü, 3 Yaralı

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Adana'nın Sarıçam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybeden sürücünün cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kozan Caddesi'nde, Batuhan T. idaresindeki 80 HB 704 plakalı otomobil, Suriyeli Luay El Rabi'nin (28) kullandığı 01 MB 5995 plakalı üç tekerlekli, sepetli elektrikli bisiklete çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bisikletin sürücüsü Luay El Rabi'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada, otomobil sürücüsü Batuhan T. ve yanındaki kişi ile elektrikli bisikletteki 1 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Rabi'nin cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

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