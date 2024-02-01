Adana'da Otomobilde 5 Kilo 250 Gram Esrar Ele Geçirildi, Sürücü Tutuklandı
Adana'da yapılan bir uygulamada bir otomobilde yapılan aramada 5 kilo 250 gram esrar ele geçirildi ve sürücü tutuklandı.
Adana'da bir otomobilde 5 kilo 250 gram esrar ele geçirildi, sürücü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda yaptığı uygulamada, bir otomobili şüphe üzerine durdurdu.
Araçta yapılan aramada, bir valizin içinde bulunan 5 pakette 5 kilo 250 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü E.Ö. (36), çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.