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Adana'da Otomobil Uçuruma Devrildi: 4 Kişi Yaralandı

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Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, uçuruma devrilen otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar, sağlık ekipleri tarafından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde uçuruma devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Resul Y. (25) yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Göller Yaylası yolu Elmadere mevkisinde yaklaşık 15 metrelik uçuruma devrildi.

Kazada sürücüsü Resul Y. ile araçtaki Tuba Y. (21), Emre C.T. (21) ile Kardelen T. (21) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı CANKUR, polis ve 12 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

CANKUR ekiplerince bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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