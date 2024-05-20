Üye Girişi
Haberler

Adana'da Kariyer ve Mesleki Eğitim Günleri Başlıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen 'Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi' (SEUP) kapsamında düzenlenecek olan 'Kariyer ve Mesleki Eğitim Günleri' tanıtıldı. Proje, gençleri mesleki eğitime teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

Adana'da Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen "Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi" (SEUP) kapsamında yarın başlayacak "Kariyer ve Mesleki Eğitim Günleri" tanıtıldı.

SEUP iletişim uzmanı Eda Zaloğlu, Adana Öğretmenevi'nde düzenlenen toplantıda, Avrupa Birliğinin (AB) finansal desteğiyle yürütülen projenin gençleri mesleki eğitime teşvik etmeyi amaçladığını söyledi.

Türkiye'nin nitelikli iş gücünü ve istihdam kapasitesini arttırmayı hedeflediklerini dile getiren Zaloğlu, "Şimdiye kadar Türkiye'ye toplam 125 milyon avro destek sağlandı ve bu destekle 22 meslek alanında 1180 atölyemiz yenilendi. Mezun ettiğimiz 1500 öğrenciyi de işe yerleştiriyoruz ve bir yıl boyunca işveren masrafı olmak üzere hepsini bu projeden karşılıyoruz." diye konuştu.

Zaloğlu, proje kapsamında ortaokul öğrencilerini mesleki eğitimle tanıştırmak, meslek lisesi son sınıf öğrencilerini de sektörün önde gelen firmalarıyla buluşturmak üzere 21-23 Mayıs'ta TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde "Kariyer ve Mesleki Eğitim Günleri" düzenleneceğini duyurdu.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke de Adana ve diğer ilçelerde proje kapsamında çalışmalara devam ettiklerini anlattı.

Kaynak: AA / Güncel

Milli Eğitim Bakanlığı Adana Avrupa Birliği Eğitim Güncel Haberler

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Netanyahu hakkında tutuklama kararı

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Netanyahu hakkında tutuklama kararı

 Helikopterin enkazını bulan Akıncı, İran'da paniğe neden oldu: Füzelerimizin yeri ifşa oldu

Helikopterin enkazını bulan Akıncı, İran'da paniğe neden oldu: Füzelerimizin yeri ifşa oldu

 Reisi'nin can verdiği helikopterin yanına giden Fulya Öztürk, enkazın başındaki ekiplere yardım teklif etti

Reisi'nin can verdiği helikopterin yanına giden Fulya Öztürk, enkazın başındaki ekiplere yardım teklif etti

 Kızılcık Şerbeti ekibi, uyuşturucu alırken polise yakalanan Feyza Civelek'e sahip çıktı

Kızılcık Şerbeti ekibi, uyuşturucu alırken polise yakalanan Feyza Civelek'e sahip çıktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title