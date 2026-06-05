Adana'da İş Hukuku Sempozyumu Başladı

Adana'da Yargıtay Başkanlığı, Çukurova Üniversitesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Adana Barosu ve Adana Sanayi Odası (ADASO) işbirliğinde düzenlenen "Güncel Gelişmeler Işığında İş Hukukuna İlişkin Uygulama Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu" başladı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk, Adana Ticaret Odası'nda düzenlenen programın açılışında, iş hukukunun yalnızca işçi ile işveren arasındaki uyuşmazlıkları düzenleyen teknik bir alan olmadığını, aynı zamanda sosyal adaletin, çalışma barışının ve ekonomik sürdürülebilirliğin en önemli teminatlarından biri olduğunu söyledi.

Günümüzde ekonomik kalkınmanın temelinde üretim, yatırım, ihracat ve istihdamın bulunduğunu vurgulayan Şentürk, "Güçlü ekonomi ise ancak güven ortamı içerisinde gelişebilir. Güvenin temel dayanağı ise hukuktur, adalettir. Hukukun ve adaletin güçlü olduğu yerde insanlar birbirine, kurumlara ve sisteme güvenir. Hukuki istikrarın sağlandığı ülkelerde yatırım artar, üretim güçlenir, girişimcilik cesaret kazanır. Bu nedenle adalet ile ekonomi birbirinden ayrılmaz iki temel unsurdur." diye konuştu.

Şentürk, bir yatırımcı için yalnızca teşvik mekanizmalarının varlığının yeterli olmadığını, yatırımcının aynı zamanda öngörülebilir bir hukuk düzeni istediğini ifade etti.

İşverenin karşılaşacağı hukuki sonuçları önceden öngörebilmesi, işçinin ise hakkına zamanında ulaşabileceğinden emin olması gerektiğini belirten Şentürk, şunları kaydetti:

"Girişimcilik özgürlüğünün güçlenmesi, yatırımların artması ve ekonomik ilişkilerin sağlıklı biçimde sürdürülebilmesi yalnızca ekonomik göstergelerle değil hukukun güvenilir, şeffaf, etkin ve öngörülebilir biçimde uygulanmasına da bağlıdır. Yatırımcının karşılaşabileceği hukuki ve idari süreçleri önceden öngörebildiği bir hukuk düzeni, ekonomik güven ortamının en önemli unsurlarından biridir. Tam da bu nedenle iş uyuşmazlıklarının hızlı, etkin ve adil biçimde çözülebilmesi büyük önem taşımaktadır."

"İş davalarının uzun sürmesi yalnızca dosya sayılarının artması anlamına gelmez"

Şentürk, iş yargılamalarının makul sürede sonuçlandırılmasının yalnızca bireysel hak arama özgürlüğünün değil çalışma barışının, üretim sürekliliğinin ve ekonomik istikrarın da önemli bir güvencesi olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"İş davalarının uzun sürmesi yalnızca dosya sayılarının artması anlamına gelmez. Uzayan her dava işçi bakımından geçim kaygısına, işveren bakımından ise öngörülemez maliyetlere ve ekonomik belirsizliğe dönüşebilmektedir. Geciken adaletin tarafları tam tatmin etmeyeceği açıktır. Bu sebeple çağdaş hukuk sistemleri artık yalnızca karar veren değil aynı zamanda makul sürede çözüm üreten bir yargı anlayışını esas almakta. Nitekim ülkemizde de son yıllarda gerçekleştirilen yargı reformlarıyla iş uyuşmazlıklarının daha kısa sürede çözülebilmesi amacıyla önemli yapısal adımlar atılmıştır."

Şentürk, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin geliştirilmesi, dijitalleşme uygulamaları ve uygulama birliğinin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların bu yaklaşımın önemli parçalarını oluşturduğunu ifade etti.

Sempozyum kapsamında ele alınacak başlıkların da son derece güncel ve önemli olduğunu vurgulayan Şentürk, "Artık klasik iş ilişkilerinin yanında esnek çalışma modelleri, uzaktan çalışma sistemleri ve dijital platform temelli çalışma biçimleri hayatımızın doğal bir parçası haline gelmiştir. Bu dönüşüm beraberinde yeni hukuki sorunları da getirmektedir. İşte tam bu noktada akademisyenlerin, yargı temsilcilerinin, avukatların ve iş dünyasının bir arada olduğu sempozyumlar, çalıştaylar ve ortak değerlendirme platformları son derece kıymetlidir. Zira uygulamadan gelen sorunların akademik bakış açısıyla ve yargısal tecrübeyle birlikte değerlendirilmesi hem mevzuatın gelişimine hem de daha öngörülebilir ve istikrarlı bir uygulama anlayışının oluşmasına katkı sağlamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Güçlü ekonomi ile güçlü hukuk düzeninin birbirini tamamlayan iki temel yapı olduğunu, günümüzde rekabet gücü yüksek ekonomilerin ortak özelliklerinden birinin hızlı ve öngörülebilir bir hukuk sistemine sahip olmaları olduğunu anlatan Şentürk, şunları söyledi:

"Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hukuk devletinin en temel özelliklerinden birisi ise hukuki güvenlik ve öngörülebilirliktir. Her birey, her çalışan, her işveren ve her yatırımcı hukuken güvende olduğunu hissetmelidir. Kamu gücünün keyfi kullanılmadığına, hak arama yollarının açık olduğuna ve uyuşmazlıkların makul sürede çözülebileceğine ilişkin güven duygusu toplum düzeninin temelidir. Savcılık makamı da bu yapının tarafsız, bağımsız ve güçlü güvencelerinden biridir."

"Adaletin güçlü olduğu yerde ekonomi de güçlü olur"

İş yargılamalarının hızlandırılmasının yalnızca teknik bir reform meselesi olmadığını, bunun aynı zamanda bir hukuk kültürü meselesi olduğunu belirten Şentürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İletişimin güçlü olduğu, kurumlar arası diyaloğun sürdürüldüğü, ortak aklın işletildiği bir hukuk ortamı, uyuşmazlıkların daha hızlı, daha isabetli ve daha adil biçimde çözümlenmesine önemli katkılar sağlayacaktır. Karşılıklı iletişimi güçlendiren, uzlaşmayı teşvik eden, çözüm odaklı yaklaşımı esas alan bir hukuk anlayışı, çalışma hayatının huzuruna ve toplumsal barışa doğrudan katkı sunacaktır. İnanıyorum ki adaletin güçlü olduğu yerde ekonomi de güçlü olur. Hukuki güvenliğin sağlandığı yerde yatırım artar. Çalışma barışının korunduğu yerde toplumsal huzur güçlenir."

Eski TBMM Başkanı Çiçek: "Önüne gelen yargıyı suçluyor"

Eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek de iş hukukunun dinamik ve yasal düzenlemelerle çözülmesi kolay olmayan bir alan olduğuna işaret etti.

İş hukukunun en şiddetli menfaat çatışması alanlarından biri olduğuna dikkati çeken Çiçek, "Fırsatçılığın öne çıktığı bir konumda kanunlar da yargı kararları da çabuk aşınıyor, çabuk aşındırılıyor." dedi.

İş barışı tesis edilmeden iç barışı temin etmenin kolay olmayacağını belirten Çiçek, şunları söyledi:

"Yeteri kadar kaliteli kanun çıkaramıyoruz. Kanunlar kaliteli değilse uygulamacıların işi de zorlaşıyor. Kanunların sık sık değişmesi vesaire elbette toplumun hızlı değişmesinden ama kaliteli kanun yapamadığımızda, ihtimalleri yeteri kadar kapsayan ifadeleri kanun metninde tercih edemediğimizde... Onun da önemli sebeplerinden bir tanesi 600-700 kelimeyle ana dilini konuşan bir toplumda mükemmel kanun yapmak mümkün olmaz. Dolayısıyla çok yönlü olaya bakmak lazım. Ne alakası var derseniz işte sebeplerden bazılarını söylemeye çalıştım. Bu ülke neden kaliteli kanun yapamıyor ve ondan dolayı da yargı sonucu... Önüne gelen yargıyı suçluyor. Halbuki yargının o kadar günahı yok. Tuğla sağlam değilse, betonunun gravitesi vesairesi yeterli değilse bina ister istemez bir kısım arızalarla karşı karşıya kalıyor. Onun için bütün bunlara bir bakmak lazım."

Çiçek, alternatif uyuşmazlık çözümlerini kabullendiklerini, özellikle iş davalarında, son zamanlarda kira uyuşmazlıklarında ve başka alanlarda önemli mesafeler alındığını dile getirdi.

Yargıtay 1. Başkanvekili Adem Albayrak da yakın zamanda katıldığı bir toplantıda işçi temsilcilerinin yargıdan biraz şikayet ettiğini, bugün de işveren temsilcilerinin şikayetini fark ettiğini belirterek, "O zaman yargının doğru yolda olduğunu anladım çünkü yargı teraziyi denk tutar. Terazinin denk tutulduğunu anlıyoruz. Yani bizim kararları işçiler de beğenmiyor, işveren de beğenmediğine göre demek ki biz hukuka uygun karar veriyoruz diye kendi kendime mutlu oldum. Bu mutluluğu da sizlerle paylaşmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Albayrak, 2025 yılında iş hukukuyla ilgili 665 bin 830 dosya açıldığını kaydetti.

Sempozyumda, Adana Valisi Mustafa Yavuz, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu, Adana Barosu Başkanı Volkan Böke ve ADASO Başkanı Zeki Kıvanç da konuşma yaptı.

Yarın sona erecek sempozyumda bireysel iş uyuşmazlıklarında arabuluculuk ve tahkim, iş hukuku boyutuyla yeni nesil çalışma türleri, iş sözleşmesinin sona ermesi, kıdem tazminatı, anayasa mahkemesinin iş hukukuna ilişkin bireysel başvuru kararları konu edilecek.