Adana'da Hayvan Mezarlığı Oluşturuldu

Adana'da yaşamını yitiren "can dostları" için 15 dönümlük alanda bir veteriner tarafından hayvan mezarlığı oluşturuldu.

Veteriner hekim Anıl Üstün Üçkayabaşı, Sarıçam ilçesinde kendisine ait araziyi "can dostlar" için mezarlık haline getirdi.

Ölen can dostlarını buraya defneden hayvanseverler, mezarlarını ziyaret ederek teselli buluyor.

Bazı mezar taşlarında "Kalbimizdesin", "Gülüşü güzel kızımız" gibi yazılar yer alıyor. Hayvanseverler, kaybettikleri can dostları için mezarlara rüzgar gülü veya peluş oyuncak gibi eşyalar da koyuyor.

Veteriner hekim Anıl Üstün Üçkayabaşı, AA muhabirine, geçen yıl kendisine ait 15 dönümlük araziyi hayvan mezarlığı haline getirdiğini söyledi.

"Can dostlarını" kaybedenlerin burada toprağa verdiğini anlatan Üçkayabaşı, şu an mezarlıkta 60 mezarın bulunduğunu dile getirdi.

Projenin yıllardır aklında olduğunu ancak geçen yıl hayata geçirebildiğini belirten Üçkayabaşı, öldükten sonra evcil hayvanların da mezarının olmasının geriye kalan sahipleri için önemli olduğunu anlattı.

Üçkayabaşı, ölen evcil hayvanları, sahiplerinin isteğiyle kefenleyip daha sonra mezarlıkta toprağa verdiklerini aktararak, "Evlatlarımızı, çocuklarımızı, yarenlerimizi, yoldaşlarımızı öldükleri zaman böyle ziyaret edebileceğimiz bir alan. Şu an 60'a yakın çocuğumuz burada. Onlar bunu hak ediyor diye düşünüyorum." dedi.

"Bu alan bizim için çok kıymetli"

13 yıldır baktığı köpeğini ağustosta toprağa veren Ahu Yeşiltaş, buranın kendisi için önemli olduğunu söyledi.

Sık sık köpeğinin mezarını ziyaret ettiğini anlatan Yeşiltaş, "Bu alan bizim için çok kıymetli. Çünkü senelerce evladım dediğimiz canın, kendi gibi patili arkadaşlarıyla burada birlikte uyuması, onun güven içerisinde bir yerde olduğunu bilmek bizler için çok huzur veriyor." dedi.

Nurcan Ağyar da kaybettiği evcil hayvanının üzüntüsünü yaşadığını belirterek, "Oğlumuzla 13 yıl yaşadık. Çok mutlu, neşeli, güzel günler geçirdik. Onunla yürümeyi çok özlüyorum ama oğlumuzun güvenli bir yerde olması bizi rahatlatıyor. Üstün hocaya minnettarım. İstediğimiz zaman gelip görme şansımız var." ifadesini kullandı.

Feraye Karya ise kısa süre önce 10 yıldan bu yana baktığı köpeğinin doğum yapmasının ardından öldüğünü ve onu burada toprağa verdiğini söyledi.

Köpeğinin mezarını sık sık ziyaret edeceğini belirten Karya, kentte böyle bir mezarlık olmasının kendileri için bir teselli olduğunu kaydetti.