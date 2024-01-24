Adana'da Evde Uyuşturucu Operasyonu: Zanlı Tutuklandı
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde yapılan operasyonda, bir evde sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi. Zanlı tutuklandı.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde evinde sentetik uyuşturucu ve hassas terazi bulunan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla Cengiz Ş'nin Koza Mahallesi'ndeki evinde uyuşturucu bulunduğunu tespit etti.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, evdeki yatağa gizlenmiş 97 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirdi.
Gözaltına alınan Cengiz Ş, işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
İkamete baskın yapılması, yatağa gizlenmiş uyuşturucu ve hassas terazinin bulunması polis kamerasınca kaydedildi.